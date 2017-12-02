Путин поручил МИДу создать рабочую группу для защиты россиян за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел создать рабочую группу для выработки рекомендаций по защите россиян за границей. Перечень поручений Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля.
«Министерству иностранных дел России в целях выработки рекомендаций по обеспечению эффективной правовой защиты граждан России за рубежом создать межведомственную рабочую группу, включив в ее состав представителей некоммерческих организаций», — говорится в поручении.
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Также установлен срок выполнения поручения — до 30 марта 2018 года.
Кроме того, Путин поручил Генпрокуратуре изучить практику применения законов о митингах.