В ОАЭ заявили о перехвате восьми ракет и почти 30 дронов за сутки

Военные Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили восемь баллистических ракет и 26 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны ОАЭ, передает РИА Новости.

«Системы ПВО ОАЭ сегодня обнаружили девять баллистических ракет, восемь из них были уничтожены, одна упала в море. Кроме того, были обнаружены 35 БПЛА, 26 из которых перехвачены, в то время как девять упали на территории страны», — сказали в оборонном ведомстве Эмиратов.

Накануне системы противовоздушной обороны ОАЭ 9 марта зарегистрировали запуск 15 баллистических ракет и 18 беспилотников со стороны Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее президент ОАЭ обратился к врагам страны на фоне войны.