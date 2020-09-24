Осень отступила: когда в Москве закончится бабье лето

В конце этой недели москвичи все еще смогут порадоваться бабьему лету – температурный фон сохранится выше климатическое нормы. Однако затем осень начнет постепенно напоминать о себе, рассказал метеорологический центр «Фобос».

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В пятницу, 25 сентября, бабье лето достигнет своего пика. На фоне повышенного атмосферного давления характер погоды по сравнению с предыдущими днями изменится мало. В дневные часы столбики термометров в столице поднимутся до +21…+23°C, а по области и вовсе до +24°C. Ночью же будет малооблачно и без осадков, но местами ожидается туман. Температура составит +8…+10°C. Ветер небольшой, юго-восточный – 3-8 м/с. Атмосферное давление изменится незначительно – до 751 мм рт. ст.

В субботу, 26 сентября, по-прежнему будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +20…+22°С днем и до +9…+11°С ночью. Ветер южный, юго-восточный — 3-8 м/с. Атмосферное давление сохранится выше нормы, 752 мм рт. ст.

На 26 сентября в мире в 2007 году был назначен Всемирный день контрацепции — это произошло по инициативе организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи.

Вопрос использования средств предохранения многими до сих пор стыдливо заминается — и совершенно напрасно: эксперты по планированию семьи продолжают напоминать, что открытые разговоры о контрацепции помогут молодым избежать незапланированной беременности, чтобы каждый ребенок был желанным. Помнить об этом стоит не только в эту субботу, но и другие дни года — пора перестать стесняться слова «презерватив».

В воскресенье, 27 сентября, вероятность дождей останется минимальной, но зато до 5-10 м/с усилится все тот же юго-восточный ветер. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, температура составит +20…+22°С. Ночью воздух прогреется до +9…+11°С. Атмосферное давление при этом сохранится выше нормы, 753 мм рт. ст.

В начале новой недели, 28 сентября, небо начнут затягивать облака. Тем не менее пока что обойдется без дождей, а вот температура немного понизится – до +18…+20°С днем и до +9…+11°С ночью. Ветер останется прежним – юго-восточным, 5-10 м/с. Атмосферное давление сохранится выше нормы — 753 мм рт. ст.

Во вторник, 29 сентября, на западной периферии антициклона погода в столице будет облачной, но осадков все так же не предвидится. Температурный режим останется выше климатической нормы — +18…+20°С днем и +9…+11°С ночью. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление также выше нормы — 753 мм рт. ст.

В среду, 30 сентября, с запада к Москве приблизится атмосферный фронт – небосвод закроют плотные облака, а местами даже пройдут небольшие дожди. Температура днем составит +13…+18°С, ночью +7…+13°С. Ветер юго-восточный — 4-9 м/с. Атмосферное давление ожидается выше нормы — 752 мм рт. ст.

В первый день октября, в четверг, характер погоды обусловит размытый атмосферный фронт. На небе все еще будет много плотных облаков, местами не исключен небольшой дождь. Воздух прогреется до +13…+18°С днем и до +7…+13°С ночью. Ветер сохранится юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление ожидается около нормы — 749 мм рт. ст.

1 октября в мире празднуют Международный день музыки. Его отмечают ежегодно с 1975 года. Одним из инициаторов учреждения праздника стал композитор Дмитрий Шостакович. В этот день во всем мире проходят большие концерты с участием лучших артистов и художественных коллективов, а также звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.

Кроме того, проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера. Прекрасный день, чтобы приобрести билет на концерт любимой группы!

В пятницу, 2 октября, погоду в столичном регионе определит западная периферия антициклона – ожидается тепло и сухость. Температура воздуха днем составит +15…+20°С, ночью — +7…+13°С. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление ожидается около нормы — 748 мм рт. ст.