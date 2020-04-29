«Большой риск»: в Кремле предупредили о второй волне COVID-19

Плавное развитие эпидемии

— По состоянию на 30 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составило 3 220 847 человек, умерли 228 239, выздоровели — 1 001 008 пациентов.

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— Врач-инфекционист Николай Малышев назвал главные отличия пандемии коронавируса в Европе и России. По его словам, в России как развитие, так и спад эпидемии происходит более плавно, нежели в европейских странах.

«Снижение продолжится»

— Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 99 тыс., за сутки оно выросло на 5841.

— В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА «Новости». По ее словам, темп прироста случаев заражения за последние десять дней снижается.

— Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о «большом риске» возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции в случае резкого снятия ограничений, связанных с пандемией. В эфире RTVI он сказал, что выходить из режима самоизоляции следует поэтапно, чтобы вспышка не повторилась. «Риск очень большой возобновления волны... потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — сказал Песков.

— Глава Московской области Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по числу зараженных коронавирусом. По его словам, сейчас ежедневный прирост заразившихся составляет 5–7%. «Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — заявил губернатор.

— В Минздраве заявили о «множественных очагах» вируса в России, которые расположены в медицинских учреждениях. Это приводит к росту заражений среди медицинских работников, некоторые из них в результате болезни умирают.

— Студенты медицинских вузов, занятые в борьбе с коронавирусом в московских больницах, будут получать зарплату более 100 тыс. руб. в месяц, сообщили в оперативном штабе Москвы. Студенты пройдут обязательное обучение, им предложат разные профили работы.

Больная COVID-19 родила здорового малыша

— Больная коронавирусом женщина благополучно родила в Эр-Рияде здорового ребенка. Состояние роженицы оценивается как удовлетворительное, женщина идет на поправку. Однако врачи больницы были вынуждены принять защитные меры, чтобы не заразиться коронавирусом во время родов.

— Вице-президент США Майк Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота проигнорировал рекомендацию надеть на лицо медицинскую маску для защиты от возможного заражения коронавирусом. Пенс объяснил свое поведение тем, что он не болен коронавирусом и постоянно сдает тесты.

— Как сообщает издание The New York Times, Дональд Трамп уверен в том, что система тестирования на коронавирус лучше, чем в других странах. Остальные государства отстают от США в тестировании, поэтому и случае заражения фиксируется, по его мнению, меньше. В США насчитывается больше 1 млн заболевших COVID-19.