Поэтапное снятие самоизоляции: когда разрешат шашлыки

Более 3 млн человек

— Число заразившихся коронавирусом в мире пересекло отметку в 3 млн. По состоянию на 28 апреля насчитывается 3 065 374 заразившихся COVID-19. Умерли от болезни 211 609 человек, поправились — 922 581.

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— Пандемия коронавируса все еще далека от завершения, заявили представители ВОЗ на странице организации в соцсети Twitter.

«Мы обеспокоены растущими цифрами в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах»,

— говорится в сообщении.

— Тем временем врач Александр Мясников предположил, что мир ожидает еще более смертоносная волна COVID-19. По его словам, ее смертность будет составлять 35-40%.

На девятой строчке

— Россия поднялась на девятую строчку стран по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего в нашей стране зафиксировано 87 147 положительных тестов на COVID-19.

— Распространение коронавирусной инфекции в России может завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского Университета технологий и дизайна. Согласно их исследованию, на 97% процентов ситуация с пандемией в стране нормализуется к 20 мая, на 98% – к 28 мая, а на 100% – к 20 июля.

— Общее число скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 479 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. За минувшие сутки умерли 44 пациентов. При этом число москвичей, госпитализированных с пневмонией, за неделю увеличилось на 70%, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

— Оснований снимать ограничения после майских праздников еще нет, заявил начальник главконтроля Евгений Данчиков РИА «Новости». Он добавил, что пока Россия находится на стадии роста заболеваемости.

— Тем не менее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила поэтапное снятие самоизоляции после 12 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также рассказала, что специалисты ждут начало снижения прироста заболевших к середине мая.

«Перелом в лучшую сторону»

— США остаются на первом месте в мире по числу заражений COVID-19. Там с начала эпидемии заболели коронавирусом больше миллиона человек. В стране скончались 56 тыс. инфицированных, а выздоровели 137 тыс. пациентов.

— Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в эпидемии в стране начался перелом в лучшую сторону. Так, за сутки от COVID-19 умерли 360 британцев, что, согласно сообщению минздрава, стало минимальным числом за четыре недели.

— Улучшилась ситуация и в Италии — там за сутки коронавирусом заразились 1739 человек, что также стало наименьшим количеством заболевших с 10 марта.