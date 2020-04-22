«Очень токсичный препарат»: чем лечат больных COVID-19

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин оказался неэффективным для лечения коронавирусной инфекции, сообщает агентство Associated Press.

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К такому вывод пришла группа американских исследователей после изучения истории болезней 368 пациентов с COVID-19, проходивших лечение в медцентрах министерства по делам ветеранов США.

Ученые заявили, что наибольшая смертность среди всех инфицированных коронавирусом была зафиксирована именно среди принимавших противомалярийный препарат – она составила 27,8%. 22,1% скончавшихся пациентов во время лечения принимали гидроксихлорохин вместе с антибиотиком азитромицином. При этом у больных, которые вовсе не получали данное лекарство, смертность составила всего 11,4%.

Специалисты предположили, что гидроксихлорохин может повреждать внутренние органы инфицированных, что в итоге приводит к летальному исходу.

Ранее ученые в Бразилии тестировали еще один противомалярийный препарат хлорохин и выяснили, что у четверти пациентов, принимающих его, развились серьезные проблемы с сердцем.

Врач-инфекционист Екатерина Степанова объяснила «Газете.Ru», что противомалярийные препараты, особенно применяющиеся совместно с антибиотиками, могут нарушать сердечный ритм — это приводит к развитию патологий. «В некоторых странах мира остановили использование этой схемы, так как риск побочных эффектов превышает возможность пользы», — подчеркнула она.

По словам гендиректора аптечной сети «Фармленд» Адели Кальметьевой, применение гидроксихлорохина для лечения коронавируса действительно вызывает много вопросов.

«Это очень токсичный рецептурный препарат. Он может вызывать большое количество побочных действий — от атрофии зрительного нерва до печеночной недостаточности. Передозировка этого препарата может привести к остановке дыхания, а у маленьких детей — к летальному исходу»,

— заявила она «Газете.Ru».

Тем не менее, клинический фармаколог Глеб Пуцман считает, что дело в индивидуальной непереносимости лекарства. «Любой препарат гипотетически может навредить. Как и у любых лекарств, у гидроксихлорохина есть свои показания и противопоказания. Применять его нужно с осторожностью и смотреть на реакцию каждого отдельного человека», — пояснил врач «Газете.Ru».

Американские исследователи в то же время убеждены: гидроксихлорохин не следует применять для лечения COVID-19, пока не будут пройдены дополнительные клинические испытания. Вместе с тем местные СМИ подчеркивают, что выводы ученых также требуют авторитетной оценки — их исследование еще не было изучено независимыми экспертами.

В то же время Пуцман в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что во Франции гидроксихлорохин применяют довольно успешно. Так, французские ученые провели исследования, в ходе которого шестерым пациентам с COVID-19 давали данный противомалярийный препарат, а еще шестеро проходили обычное систематическое лечение антибиотиками и противовирусным. В итоге уже на пятый день выяснилось, что все больные коронавирусом, принимавшие гидроксихлорохин, полностью вылечились.

Ранее Минздрав РФ также одобрил применение гидроксихлорохина при коронавирусе.

«С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в России препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием»,

— отмечали в министерстве. «Газета.Ru» направила запрос в Минздрав России с просьбой сообщить, не собирается ли ведомство поставить под сомнение эффективность данного препарата. На момент публикации материала ответа не последовало.

Вместе с тем данное противомалярийное лекарство активно продвигал президент США Дональд Трамп. В начале апреля он заявил, что в стране запасли более 29 млн доз гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

При этом местные издания обвиняли главу государства в том, что он преследует собственные корыстные цели по продвижению препарата — его эффективность и безопасность пока не доказаны, писали СМИ. Позже соцсеть Twitter в рамках борьбы с фейками удалила все посты Трампа, посвященные гидроксихлорохину.

Чем еще лечат COVID-19?

Помимо гидроксихлорохина, для лечения коронавируса используются и другие препараты. «Например, для терапии COVID-19 применяют «Калетру», механизм которой заключается в задерживании ферментов вируса, что, в свою очередь, препятствует синтезу белков вируса, что способствует прекращению его распространения», — рассказал Глеб Пуцман «Газете.Ru».

Об этом препарате ранее сообщал и главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, изначально «Калетра» использовалась при лечении ВИЧ и СПИД.

«Мы [в инфекционной больнице] кого-то лечили блокаторами нейроамидазы, кому-то давали антиретровирусные препараты. И увидели, что в группе пациентов, которых лечили «Калетрой», не произошло никакого конфликта интересов с другими препаратами», — делился Проценко с телеканалом RT.

Также для лечения COVID-19 применяется препарат «Актемра». «В его основе — особое иммунное антитело (вещество, выделяемое иммунной системой, – «Газета.Ru») к человеческому рецептору интерлейкин-6 (часть иммунной системы, – «Газета.Ru»), поскольку было показано, что при COVID-19 повышается в большей степени количество именно этого интерлейкина», — объяснил Глеб Пуцман «Газете.Ru».

Кроме того, для базисной терапии коронавируса Минздрав рекомендовал противовирусные препараты «Фивапиравир», «Умифеновир» и «Ремдесивир».

Согласно заявлению ведомства, все они были успешно протестированы при ведении пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами.

Врач-инфекционист Екатерина Степанова напоминает, что на данный момент ни один препарат нельзя назвать 100% эффективным в лечении коронавирусной инфекции.

«Например, минздрав Великобритании выпустил рекомендации по лечению COVID-19, в которых сказано, что эффективной профилактики и терапии коронавируса не существует»,

— объяснила медик «Газете.Ru».

С ней согласен и Глеб Пуцман. «Гидроксихлорохин, равно как и другие лекарства, которые сейчас применяются для лечения COVID-19, требуют дополнительных исследований, поскольку на данный момент нет препаратов, активность которых направлена только на коронавирус», — заключил медик.