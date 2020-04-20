«Накрывает мгла»: лесные пожары ухудшат ситуацию с COVID-19

Лесные пожары могут поспособствовать распространению коронавируса в некоторых регионах. Об этом заявил первый замдиректора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко.

«Известно, что смог, в том числе дым от лесных пожаров, качество воздуха, напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих виральность COVID-19»,

— цитирует слова Юрченко ТАСС.

Реклама

Как подчеркнул ученый, распространению инфекции будет способствовать большое количество частиц пыли в воздухе. Она является естественным переносчиком коронавируса на дальние расстояния, а учитывая, что частицы вируса сохраняют активность до пяти суток, вероятность заражения становится еще выше.

В 2020 году лесные пожары уже начались в российских регионах. По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, только за минувшие сутки в регионах РФ были потушены лесные пожары на общей площади, достигающей 42 тыс. га. Сейчас огнем по-прежнему охвачено около 7 тыс. га.

«За прошедшие сутки 19 апреля в России ликвидировано 124 лесных пожара на площади 41 857 га. На 00:00 мск 20 апреля на территории Российской Федерации действовало 23 лесных пожара на площади 6 956 га, по которым проводились работы по активному тушению», — сообщили в ведомстве.

Самая большая площадь пожаров приходится на Забайкалье. Как сообщала пресс-служба правительства региона, по состоянию на 19 апреля на территории края бушевало 14 лесных пожаров на площади 20 325 гектаров. По данным Авиалесоохраны, днем ранее ситуация обстояла еще хуже: в крае полыхали 19 пожаров на площади 37 928 гектаров.

Сейчас в лесах Забайкальского края уже введен режим чрезвычайной ситуации. На период его действия доступ в лес категорически запрещен.

Как сообщал ведущий научный сотрудник ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» в Забайкалье Вадим Кирилюк, каждый раз пожар может появиться в неожиданном месте — в лесу отследить его передвижение очень сложно.

«Ты стоишь в полной неизвестности, не видишь пожара и не знаешь в каком месте он выйдет. Сначала заволакивает все дымом, накрывает мгла. Закрывает солнце, видимость уменьшается до нескольких десятков метров. Ветер хлещет по лицу песком и пеплом, становится трудно дышать. Ждешь часами, а огня все нет. Потом видишь вскакивающие языки пламени, выходишь из машины встречать, но они исчезают. Опять мелькнут в другом месте и пропадут. Кожей чувствуешь жар, но тушить нечего — ничего не видно. Потом оказывается, что огонь уже далеко за твоей спиной», — рассказывал он «Российской газете».

10 апреля новый лесной пожар был также зафиксирован в Северском районе Кубани — там огнем охватило 20 гектаров в Планческой Щели, сообщало ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Поступило сообщение от Краевого лесопожарного центра о загорании лесной подстилки в Северском районе. Пожар происходит в труднодоступной местности в удалении от населенного пункта на 4 километра», — указано в сообщении.

По данным минприроды Кубани, с начала апреля в Краснодарском крае возникли 23 лесных пожара на площади 382,6 гектара. В связи с этим власти приняли решение ввести особый противопожарный режим в 42 муниципалитетах края. В Туапсинском районе был введен режим ЧС, в тушении участвовала авиация.

Масштабные пожары в лесах также тушат в Бурятии, в Хабаровском крае, на Камчатке, в Хакасии, в Красноярском крае, на Алтае и в других регионах страны.

В общей сложности сезон лесных пожаров открыт в 63 регионах РФ — особый противопожарный режим действует в 45 из них. Участие в тушении возгораний в регионах принимают более 2,2 тыс. человек, задействовано 465 единиц техники. За обстановкой с воздуха следят 15 самолетов, восемь участвуют в ликвидации огня.

В 2019 году пожары полыхали в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Их суммарная площадь составила около 1% от общей площади лесного фонда страны. Ущерб экономике был оценен в 14 млрд рублей.

При этом в текущем году специалисты ожидают, что риски возникновения пожаров будут превышать средние многолетние значения во всех регионах России с мая по июль, сообщал Рослесхоз.

«Согласно прогнозам, в апреле существует вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в Центральном федеральном округе на западе Смоленской области, юго-западе Воронежской, Орловской и Московской областей, а также на всей территории Калужской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Курской и Тульской областей», — говорится в сообщении.

В мае повышенные риски лесных пожаров ожидаются на западе Ивановской и Костромской областей, на востоке Московской области, в Рязанской и Тамбовской областях.

В списке регионов, которые должны быть готовы к лесным пожарам летом, окажутся также Ханты-Мансийский автономный округ, юго-восточная часть Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Параметры пожарной опасности вырастут в июле 2020 года почти на всей территории Центрального федерального округа и в Северо-Западном федеральном округе – восточных частях Республики Карелия, Ленинградской и Новгородской областях, в северной и центральной частях Псковской области, на западе Вологодской области», — сообщили в ведомстве.

Согласно долгосрочному прогнозу Рослесхоза, лесопожарный период пойдет на спад только в октябре. «К этому времени в зонах риска останутся лишь некоторые регионы Дальневосточного и Южного федеральных округов», — пояснили специалисты.