От горя: россиянка похитила чужого младенца после выкидыша

В Республике Мэрий Эл 33-летняя местная жительница похитила из перинатального центра младенца. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, инцидент произошел 23 марта 2020 года в городе Йошкар-Оле. В этот день из республиканского перинатального центра пропала новорожденная девочка — вернувшаяся с процедур мать не обнаружила в кроватке своего ребенка, после чего заявила в правоохранительные органы.

Женщины, лежавшие в послеродовом отделении, помогли составить фоторобот неизвестной, которая вынесла ребенка. Сотрудники СК и полиции тщательно отрабатывали женщин — в том числе тех, кто недавно потерял ребенка. В поисках участвовали сотни волонтеров «Лиза Алерт» из Марйи Эл, Татарстана, Чувашии, Кировской и Нижегородской областей.

Свидетели похищения рассказали, что предполагаемая злоумышленница была в тапочках, халате, футболке и колготках. По словам женщин, пройти в послеродовое отделение из хирургического она могла только по подземному переходу, который соединяет два корпуса.

Источник в правоохранительных органах сообщил газете «КП», что правоохранители, изучив все обстоятельства случившегося, а также просмотрев карты пациенток центра, установили личность подозреваемой.

Оказалось, что некоторое время назад в медучреждение доставили женщину, у которой на большом сроке случился выкидыш. Несмотря на усилия медиков младенца спасти не удалось. Женщина о смерти ребенка никому из родственников не рассказала. В итоге во время оформления документов на выписку она прошла в послеродовое отделение и, увидев пустую палату, забрала первого попавшегося ребенка.

Спустя некоторое время следователи установили место жительство подозреваемой — там и был найден новорожденный. По предварительным данным медиков, младенец не пострадал. После проведения генетической экспертизы девочку передадут ее биологическим родителям.

По факту случившегося Следственный комитет по Республике Марий Эл возбудил уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего» и части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

«Сейчас будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая поможет установить, в каком состоянии во время совершения преступления находилась подозреваемая», — сообщил источник сайта kp.ru.

В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование дела продолжается.

Ранее, в октябре 2019 года, 41-летняя жительница Кемеровской области пыталась украсть чужого ребенка из роддома, так как несколько месяцев назад соврала мужу, что беременна.

По данным СК, злоумышленница приехала в Кемерово из города Ленинск-Кузнецкого. Сообщив мужу по телефону о рождении сына, она зашла в больницу, представившись родственницей.

Когда мать одного из новорожденных отошла в душевую комнату, женщина похитила малыша и вышла из больницы. На остановке ее остановил отец мальчика и забрал сына обратно. После этого злоумышленница скрылась.

Спустя некоторое время женщину задержали на автовокзале Ленинска-Кузнецкого. Она призналась, что соврала супругу о беременности несколько месяцев назад. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК «Похищение заведомо несовершеннолетнего».

По данному делу прошло уже несколько судебных заседаний. «В рамках расследования уголовного дела женщине была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов, во время инкриминируемого деяния она в состоянии временного психического расстройства не находилась. Осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, руководила ими», — рассказали телеканалу НТВ в СК.

Также следователи направили в суд уголовное дело в отношении начальника контрольно-пропускной службы медучреждения. По мнению следствия, он должен был установить порядок допуска в больницу, который бы помог избежать подобного случая.