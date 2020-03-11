Отменить все мероприятия: Украина ввела тотальный карантин

Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.

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По ее словам, режим продлится до 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет на проведение массовых мероприятий (более 200 человек). Это касается спортивных и культурных событий.

Ранее Таиланд отменил возможность получения ускоренной визы для граждан 18 стран, в том числе — для России. Однако возможность для россиян месяц жить в Таиланде без визы не отменяется, несмотря на ужесточение со стороны тайских властей въезда для граждан РФ, пояснил руководитель службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель.

Так он прокомментировал решение тайского МВД отменить для граждан 18 государств, в том числе России, возможность оформления визы по прибытии в страну. Это было сделано из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, передает RT.

«Для россиян существует два возможных варианта туристического пребывания в Таиланде — оформление визы по прибытии, решение о которой было принято еще в 1999 году, и безвизовое пребывание до 30 дней на основании двустороннего соглашения между Россией и Королевством Таиланд, которое никто не отменял, и оно продолжает действовать», — сказал Кинель.

Среди 18 стран, граждане которых не смогут получить ускоренную визу, числятся Болгария, Бутан, Китай (включая Тайвань), Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Вануату.

В России же всеобщего карантина нет, однако мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий, в которых участвуют более пяти тысяч человек.

Под удар попали футбольные и хоккейные матчи, а также ледовое шоу с участием известных фигуристок, в числе которых Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная и Анна Щербакова.

В Италии также действует карантин. Для перемещения по территории страны в период общенационального карантина из-за эпидемии коронавируса требуется заполнить специальную форму. Эта бумага должна предъявляться сотрудникам правоохранительных органов по запросу – для проверки.

Аналогичный документ нужен для вылета за границу. Основанием для поездки по стране или за ее пределы может стать возвращение на родину, в место постоянного проживания, острая необходимость бытового характера или же подтвержденная служебная надобность. Кроме того, перемещаться по зоне карантина, охватившей всю Италию, можно по состоянию здоровья.

Также в среду, 11 марта, стало известно, что COVID-19 может стать хроническим заболеванием. Об этом «Газете.Ru» сообщил замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Ученые заговорили о возможном переходе заболевания в хроническую форму после того, как в КНР и Южной Корее стали фиксироваться случаи повторного заражения.

Так, только 5 марта в одной из больниц китайского Уханя скончался 36-летний пациент Ли Лян, сообщала газета South China Morning Post. Мужчина был госпитализирован с подтвержденным диагнозом «коронавирус» 12 февраля. В конце месяца после длительного лечения его выписали — тест-системы показали отрицательный результат. Однако 2 марта Ли Лян вновь почувствовал недомогание — в тот же день его увезли обратно в больницу, где через несколько часов он скончался.

В свидетельстве о смерти указано, что причиной трагедии стал отказ легких и непроходимость дыхательных путей.

По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в республике выявлено около 200 случаев повторного инфицирования. В связи с этим власти страны обязали врачей некоторое время вести наблюдение и санитарный контроль за выписанными пациентами. В Ухане при этом ввели 14-дневный карантин после выписки.

«Мы <...> уже организовали специальную группу экспертов для изучения данного вопроса, одновременно мы усиливаем непрерывное наблюдение за этими случаями заболевания», — заявил представитель Госкомитета Го Яньхун.