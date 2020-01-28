Предсмертные крики: в Москве слесарь изнасиловал пенсионерку

27-летнего жителя Москвы подозревают в изнасиловании и убийстве 75-летней пенсионерки, сообщает столичный Следственный комитет.

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По версии ведомства, трагедия произошла 26 января. В тот день предполагаемый злоумышленник проник в квартиру пожилой женщины на улице Архитектора Власова и встретил ее в коридоре. В итоге молодой человек ударил хозяйку дома по голове, в результате чего она упала, ударившись о дверной проем, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После этого нападавший похитил у потерпевшей 30 тыс. рублей, а затем, продолжив истязать, надругался над ней.

Чтобы скрыть следы преступления, предполагаемый злоумышленник задушил 75-летнюю москвичку и покинул квартиру, расположенную на третьем этаже, выпрыгнув из окна кухни.

В правоохранительные органы о произошедшем сообщили соседи пенсионерки – позвонив в службу «02», они рассказали, что женщина залила водой квартиру снизу, а также долгое время звала на помощь. Прибыв на место преступления, полицейские обнаружили в доме тело потерпевший, покрытое гематомами и ссадинами.

Силовики задержали подозреваемого на следующий день, 27 января, в аэропорту Домодедово. Против него возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», часть 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» и статьи 105 УК РФ «Убийство», уточняется в столичном СК. На допросе предполагаемый злоумышленник уже признался в содеянном. 28 января следствие будет ходатайствовать об его аресте.

Источник в правоохранительных органах отметил, что подозреваемый работает в Москве слесарем, передавал ТАСС.

Не менее ужасающая история произошла в Удмуртии. Там 19 декабря Глазовский районный суд отправил 38-летнего жителя деревни Кочишево под стражу на два месяца за то, что он изнасиловал и зверски убил 65-летнюю пенсионерку, сообщал региональный СК.

По версии ведомства, в последний месяц зимы мужчина приехал в село в гости к своей матери. 17 декабря он, выпив спиртное, отправился в дом к ее 65-летней знакомой. Там он несколько раз ударил пожилую женщину электрическим чайником, а затем стал бить ее головой о печь. После этого злоумышленник изнасиловал потерпевшую и сбежал с места преступления.

В тот же день тело погибшей обнаружили ее соседи. Вскоре подозреваемого задержали. Выяснилось, что у 38-летнего мужчины был билет на поезд в Красноярский край, датированный 20 декабря 2019 года. Суд посчитал, что подозреваемый намеревался скрыться от правоохранительных органов, и заключил его под стражу.

Похожая история произошла в Амурской области. Там уже 8 октября 2019 года завершилось расследование в отношении 28-летнего жителя села Свободненского района, который избил, ограбил и надругался над 83-летней женщиной, сообщили в региональном СК.

Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.

О происшествии в полицию сообщили родственники пенсионерки, которые пришли к женщине на следующий день, сообщили в областном главке МВД.

Злоумышленника задержали менее чем через сутки, так как оперативникам удалось найти очевидцев преступления. Против него возбудили дело по статьям 162 УК РФ «Разбой» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

8 октября следователи передали материалы расследования в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. На данный момент над молодым человеком идет судебный процесс.

Подобный случай с летальным исходом произошел и в Ростове. Там по подозрению в убийстве и изнасиловании 69-летней местной жительницы задержали двоих мужчин 32-х и 34-х лет.

По данным регионального СК, трагедия произошла 7 августа на улице Трудящихся Железнодорожного района. Тогда предполагаемые злоумышленники строили дом по соседству с местом жительства пенсионерки – так они и познакомились с будущей жертвой.

Ночью в тот же день они пробрались в дом к новой знакомой, изнасиловали ее, после чего нанесли несколько ножевых ранений и, выкрав все ювелирные изделия, а также посуду, скрылись с места преступления.

На следующий день в гости к 69-летней ростовчанке пришли родственники – они и увидели изувеченное тело пенсионерки.

Менее чем через сутки предполагаемых злоумышленников задержали – против них завели дело по статьям 131 УК РФ «Изнасилование», 162 УК РФ «Разбой» и 105 УК РФ «Убийство», после чего обоих мужчин отправили в СИЗО.