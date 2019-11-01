Слегли после расстрела? Что творится с солдатами в Забайкалье

Не менее семи солдат-срочников из воинской части в Забайкалье попали в больницу с различными заболеваниями, которые проявились после расстрела восьми сослуживцев. Об этом «Газете.Ru» рассказала председатель организации «Солдатские матери» Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Браун.

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По ее словам, у одного из военнослужащих на нервной почве проявился псориаз, а другой — отказывается разговаривать. Браун сообщила, что из 26 солдат, которые были распределены в эту часть, госпитализированы семь уроженцев ХМАО. В ближайшее время представители организации собираются посетить войсковую часть для того, чтобы выяснить, жалуются ли солдаты на неуставные отношения. Также они хотят поддержать пострадавших и попросить, чтобы при расформировании части солдат из Югры, срочников отправляли служить вместе.

В Минобороны информацию о госпитализации солдат и развитии у них заболеваний на почве стресса уже назвали вымыслом.

«Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от «нервного срыва», распространенная отдельными интернет-СМИ, является вымыслом. Заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей», — говорится в сообщении ведомства, предназначенном для СМИ. Минобороны настаивает: воинская часть действует сейчас в штатном режиме.

Ранее в Кремле ЧП, произошедшее 25 октября в воинской части Забайкалья, назвали частным случаем и призвали не говорить в связи с ним о провале реформ в армии.

«Это частный случай, это трагедия. Безусловно, ее нужно расследовать, но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Напомним, трагедия произошла в пятницу 25 декабря 2019 года в войсковой части в Забайкалье. В тот день 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев из табельного оружия во время смены караула.

Погибли восемь человек — шесть солдат и два офицера. Двое были ранены. Как отметили в Минообороны пострадавших могло быть больше, если бы несколько человек — двое рядовых и водитель БТР — не успели скрыться. Закончив стрелять, военнослужащий выбежал из воинской части и направился в сторону поселка Горный-1, расстояние до которого составляет 10 км. Однако по пути его успели задержать.

28 октября Читинский гарнизонный суд арестовал рядового Шамсутдинова на два месяца. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

После ареста Шамсутдинова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу для выявления реальных причин произошедшего.

Согласно официальной версии Минобороны, подозреваемый мог расправится со своими сослуживцами из-за нервного напряжения, которое впоследствии вызвало срыв. В ведомстве уточнили, что это не связано с его службой в данной части.

Однако бывший служащий части в разговоре с тюменским порталом 72.Ru опроверг заявления Минобороны о том, что для солдат там создаются благоприятные условия. Он заявил, что один из убитых офицеров был известен тем, что мог довести рядовых до тяжелого психологического состояния, оказывая на них сильное давление.

«Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал, он был [нецензурная брань], по-другому его не могу назвать», — отметил бывший срочник.

Отец арестованного, Салим Шамсутдинов, утверждает, что его сын никогда не стоял на учете у психиатра, а также при поступлении на службу прошел все необходимые медицинские комиссии.

«То, что мой сын совершил, это прискорбно и нехорошо. Но дело в том, что я гордился и он гордился войсками нашими, а в действительности получается, что внешняя армия — хорошо, а внутри-то она гнилая, оказывается», — признался Шамсутдинов-старший 72.Ru.

Как рассказали тому же региональному порталу односельчане, они были удивлены, что их знакомый совершил такое. Жители села Вагай Тюменского района уточнили, что молодой человек воспитывался в строгости, поскольку отец и оба его старших брата работают в правоохранительных органах.