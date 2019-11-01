Ответил пулей: киллер застрелил экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

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По версии ведомства, поздно вечером 31 октября экс-глава города и его супруга находились в своем частном доме под Киселевском. Вдруг женщина увидела в саду свет от фонарика и два человеческих силуэта. Сообщив об этом мужу, она осталась в доме, в то время как 59-летний Лаврентьев взял охотничье ружье и вышел на улицу. После этого женщина услышала несколько выстрелов – когда во дворе дома прекратился шум, она побежала в сад и увидела тело супруга с огнестрельными ранениями.

Недалеко от него лежал труп неизвестного мужчины. Согласно материалам Следкома, это был один из злоумышленников, напавших на экс-чиновника – Лаврентьев оказал сопротивление, выстрелив в него.

Второму подозреваемому удалось сбежать. Около полуночи супруга погибшего позвонила в правоохранительные органы и сообщила о случившемся. По прибытии полицейские обнаружили рядом с телом предполагаемого злоумышленника рюкзак, в котором лежали веревка, бинокль, рация, газовый баллончик, ультразвуковой отпугиватель собак и обойма от пистолета-пулемета калибра 9 мм – само оружие найдено не было. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сам мужчина был одет в темный чулок с прорезями для глаз и камуфляжный костюм – криминалисты также смогли установить его личность по отпечаткам пальцев. Так, по предварительным данным, убитым нападавшим был 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов – при жизни он руководил частным охранным предприятием, а до этого работал спасателем. Кроме того, в региональном СК сообщают, что, предположительно, он жил в соседнем городе с убитым экс-мэром.

Тем временем собеседник из правоохранительных органов рассказал, что на месте преступления были также обнаружены десятки стреляных гильз от пистолета-пулемета «Кедр», который используется бойцами спецслужб, передает портал Tayga.info.

Кроме того, по словам источника, очевидцы трагедии видели вовсе не двух злоумышленников, а целую группировку – сразу после преступления они сели в пять автомобилей и уехали.

В связи с тем, что второй злоумышленник остался на свободе, правоохранители объявили в городском округе план «Перехват». Главной версией стала попытка разбойного нападения, сообщают в региональном СК. При этом в сети также говорят о бизнес-интересах нападавших, пишет сайт kp.ru. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

Сергей Лаврентьев занимал должность главы администрации Киселевска 16 лет. В августе 2018 года он был переизбран на этот пост, однако уже в ноябре ушел в отставку.

Еще одно нападение на высокопоставленного чиновника произошло 6 сентября. Тогда неизвестный пробрался в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, расположенный в подмосковной Истре.

В тот день предполагаемый злоумышленник в маске попал на террасу через окно. По словам председателя комиссии, в это время она как раз спустилась на первый этаж, чтобы впустить свою кошку с улицы в дом. Увидев женщину, злоумышленник стал бить ее электрошокером.

«Физическая боль — это не так страшно, но для меня это шок, представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает»,

— рассказала пострадавшая телеканалу «Россия 24».

Несмотря на внезапное нападение злоумышленника Памфилова оказала сопротивление, кинув в него тяжелый стул. В результате борьбы она получила повреждение пальца руки, а также ссадины и ожоги в области живота.

«Электрошокер искрил, но не работал — тыкал в меня, из-за чего получила серьезные следы. Есть как обожженные места, так и синяки. В доме ничего не пропало — никакого ограбления не было. Может, не успел, потому что я его напугала», — сообщила чиновница.

В тот день нападавшему удалось сбежать, однако уже 7 сентября правоохранители задержали его в лесу, в 200 метрах от поселка Истра, где произошел инцидент. По данным МВД РФ, предполагаемым злоумышленником оказался 36-летний уроженец одной из республик Средней Азии Башит Карабалаев.

В ходе допросов мужчина полностью признал свою вину, сообщили в региональном СК. Согласно материалам ведомства, мужчина не собирался нападать на Памфилову — он выбрал ее дом случайно, так как здание стояло недалеко от места его ночлега. Уже 9 сентября подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября, рассказали в Басманном суде РИА «Новости».