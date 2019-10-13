Удар «Хагибиса»: в Японии растет число жертв тайфуна

В результате удара тайфуна «Хагибис» по территории Японии за минувшие сутки погибли, по меньшей мере, 19 человек и еще 16 числятся пропавшими без вести. Реки затопили обширные площади жилых районов по всей территории страны.

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Более 140 человек получили ранения в результате разгула стихии. Министерство обороны мобилизовало около 27 тысяч военнослужащих для проведения спасательных операций.

Город Нагано, расположенный в центральной части Японии, стал одним из наиболее пострадавших районов. Здесь, в частности, произошло обрушение высокого берега реки Чикума. Произошло сильное наводнение в жилых районах, уровень воды достигает пяти метров.

Затоплено большинство домов и других построек в городе, в том числе очистные сооружения и сверхскоростные пассажирские экспрессы, припаркованные на железнодорожной станции East Japan Railway.

Более 6 миллионам человек на острове Хонсю было рекомендовано эвакуироваться, при этом операторы поездов приостановили деятельность, а аэропорты закрылись в столичном и прилегающих к нему районах.

Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщило, что в 12 префектурах было зарегистрировано не менее 48 оползней и селевых потоков, также девять рек вышли из берегов.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение наивысшего уровня для Токио и префектур Гунма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано, Сидзуока, Ниигата, Фукусима, Точиги, Ибараки, Мияги и Ивате.

Некоторые операторы плотин санкционировали сброс воды в качестве чрезвычайной меры, чтобы избежать возможного прорыва конструкции.

В субботу торнадо поразило префектуру Тиба, разрушив 12 домов и повредив еще более 70. Местные чиновники сообщили, что в перевернутой машине был найден мертвым человек возраста 50 лет.

По данным полиции, в префектуре Гунма четыре человека погибли после того, как их дома были сметены в результате оползня. В Кавасаки, к юго-западу от Токио, 60-летний мужчина был найден мертвым в затопленной квартире. По данным Tokyo Electric Power Company в Чибе, более 95 000 домов были без электричества.

По данным местной береговой охраны, панамское грузовое судно с 12 членами экипажа затонуло в Токийском заливе в субботу вечером, где были сильные ветры и проливной дождь. Пятеро членов экипажа были спасены в воскресенье утром, но все остальные признаны погибшими.

Крупные операторы мобильной связи испытали перебои в обслуживании в центральных, восточных и северо-восточных районах. Тайфун ослабел до внетропического циклона у северо-восточного побережья страны в воскресенье после полудня.

В некоторых районах страны выпало около половины годовой нормы осадков. Также сообщается, что местами скорость ветра достигала 216 км\ч. Такой сильный тайфун на обрушивался на Японию с 1958 года. Тогда смертельный тайфун «Каногава» унес жизни 1200 человек.

Японский премьер Синдзо Абэ выразил скорбь в связи с тем, что в результате тайфуна погибли и пострадали люди. Он выразил соболезнования их семьям. Также он сказал, что молится о душах погибших.

Россия готова рассмотреть вопрос о помощи Японии, но пока обращений от Токио не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент России [Владимир Путин] всегда крайне внимательно относится к таким обращениям, но пока обращения не было», — приводит ФАН слова представителя Кремля.

Накануне в районах предполагаемого прохождения тайфуна сосредоточили специальную технику для откачки воды. Были задействованы автономные генераторы, которые могут понадобиться в случае перебоев с электричеством.

На помощь спасателям могут прийти армейские подразделения. Телеканалы Японии призвали людей запасаться водой и сухпайками. На этих новостях местные жители перед закрытием смели все товары. Весь мир облетели кадры, на которых показаны пустые полки крупнейших супермаркетов Токио.

Автопроизводители Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. в также приостановили работу на некоторых своих заводах. Квалификационные заезды 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Японии — перенесены из-за погодных условий, передает НСН.