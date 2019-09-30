Далеко не убежал: пойман брат убитой в Испании россиянки

В Германии задержали брата 14-летней россиянки, убитой в Испании в июне этого года: 16-летний юноша является подозреваемым в преступлении — об этом сообщает издание Vanguardia со ссылкой на источники, близкие к следствию.

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По данным СМИ, молодого человека уже передали правоохранительным органам Испании — сотрудникам прокуратуры по делам несовершеннолетних. При этом тот факт, что брата убитой девочки разыскивали именно из-за подозрения в убийстве, подтверждают не все ведомства — как передает РИА «Новости», ранее Высший суд Каталонии отмечал, что школьника разыскивают по просьбе его матери, а не из-за его предположительной причастности к трагедии.

Об убийстве 14-летней россиянки, проживавшей в Испании вместе с семьей, стало известно вечером 16 июня. Тогда в квартире, расположенной в каталонском городе Матаро, нашли тело девочки с глубокой раной на шее.

Труп обнаружили знакомые матери подростка: женщина, уехавшая на несколько дней, попросила двоих друзей прийти к ней в дом и проверить, что с ее детьми. Дверь мужчинам никто не открыл.

Не дождавшись ответа, друзья матери вызвали специалиста, который должен был помочь им взломать дверь. Однако соседи россиянки не позволили пробраться в жилище, приняв их за грабителей. Тем не менее один из мужчин смог проникнуть в квартиру через соседний балкон.

Труп девочки обнаружили в ее комнате рядом с кроватью. В квартире была сдвинута мебель, а простыни и стены были в пятнах крови. Старший брат несовершеннолетней, юноша 16-ти лет, пропал — он стал главным подозреваемым в этом жестоком убийстве. Как рассказала полицейским одна из соседок, накануне, в субботу, 15 июня, она слышала, как брат с сестрой сильно спорили, и в какой-то момент раздался удар.

Как выяснили СМИ, мать детей зовут Ольга Кавер. Основатель центра репродуктивной медицины с офисом в Барселоне, в Испанию она переехала после развода — сначала она жила там с сыном от первого брака, а затем к матери переехала и 14-летняя дочь. Всего у нее пятеро детей — самый старший сын Ольги уже закончил вуз и живет отдельно.

Знакомая женщины рассказала газете «МК», что Ольге нравилась Испания, а ее семья была благополучной. Издание El Espanol сообщало, что хотя Ольга обеспечивала приличную жизнь детям, она все время находилась в поиске новых клиентов и часто разъезжала по другим городам страны, чтобы проводить там свои курсы.

В момент трагедии Ольга находилась в Москве — она поехала на день рождения старшего 22-летнего сына. Знакомые женщины рассказали, что в пятницу вечером после отъезда родительницы видели в ее квартире, какого-то русского мужчину крупного телосложения.

Узнав о случившемся, женщина сразу вернулась в Испанию, где подала заявление об исчезновении своего несовершеннолетнего сына.

Знакомые семьи рассказали местному порталу еl Espanol, что погибшая девочка была общительным ребенком. Она занималась профессиональным плаванием и даже представляла Испанию в своей возрастной категории на международных соревнованиях. В начале июня девочка участвовала в мировом первенстве, которое проходило в Москве. 16-летний пропавший сын Кавер, по словам знакомых, был довольно замкнут и практически не общался со сверстниками в школе.

Некоторые СМИ выдвинули версию о том, что брат зарезал девочку в порыве гнева, однако знакомая Ольги уверена, что подросток не мог причинить вреда своей сестре, а их мать заметила бы проявления агрессии.

«Должны же быть основания, чтобы случился всплеск ненависти. А такого произойти не могло. Мама же у них психолог, постоянно проводила с детьми тренинги, беседы. Она ведь еще вела и тренинги по совершенствованию и личностному росту. Это такое горе, мало того, что дочка погибла, еще неизвестно, жив ли ее сын...», — цитировал «Московский комсомолец» женщину.

Другие россияне, с которыми побеседовали журналисты, выдвинули совсем другую версию. По их мнению, детей могли убить из мести Ольге. Они отметили, что женщина сама понимает, что случилось, поскольку семья не в первый раз столкнулась с жестоким нападением. По словам знакомых Ольги, рассказала, что несколько месяцев назад к ним в квартиру ворвались неизвестные и разгромили все жилище, сломали мебель и выбили двери. «Я думаю, что пропавшего мальчика вряд ли найдут живым. Эти подозрения разделяют многие соседи — соотечественники, которые знали что-то о делах и делишках Ольги», — рассказывала собеседница El Espanol.