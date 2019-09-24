Круг замкнулся: новые подробности убийства знаменитого певца

Следственный комитет Тверской области принял решение закрыть дело об убийстве известного исполнителя шансона Михаила Воробьева, выступавшего под псевдонимом Михаил Круг. Об этом стало известно в понедельник, 23 сентября. Уже во вторник, 24 сентября, региональный СК провел пресс-конференцию, на которой были рассказаны подробности расследования дела, которое длилось на протяжении 17 лет.

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Все случилось 30 июня 2002 года — в этот день в Твери праздновался День города. В дом Круга, который находился в поселке Мамулино, с целью ограбления проникли двое неизвестных. Помимо самого певца, в доме также находились его жена Ирина, теща и трое детей. Сначала злоумышленники напали на тещу музыканта. На ее крики пришли шансонье вместе с женой. Хозяин дома получил два огнестрельных ранения, а его жена успела спрятаться у соседей.

В ходе следствия выяснилось, что к преступлению причастны члены банды «Тверские волки», орудовавшие в то время в Твери и области, Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Как рассказал первый, криминальный авторитет по прозвищу «Лом» попросил их вынести из дома шансонье антиквариат и другие ценные вещи. Убийство певца при этом не планировалось.

По плану Круг должен был обратиться к «Лому» за помощью, чтобы тот нашел «украденное». В результате певец стал бы его должником и отдавал бы часть гонораров с концертов. Как сообщил Агеев, план сорвался из-за того, что домой внезапно вернулся шансонье с семьей. Он попытался помешать грабителям. В этот момент Веселов дважды выстрелил в хозяина дома из имевшегося у него при себе пистолета.

«Веселов имел при себе два пистолета, ПМ и ТТ. Во время осмотра места происшествия были обнаружены гильзы пистолета, из которого производились выстрелы. Экспертиза показала, что стреляли из ТТ. Пистолет был обнаружен в болоте. Однако найденный пистолет не имел ствола, идентифицировать, из него ли было совершено убийство, со стопроцентной гарантией не можем», — уточнил глава отдела по расследованию особо важных дел Шихбала Амирсеидов.

Известно, что скорая помощь отказалась приезжать в дом Круга без наряда милиции. Из-за этого певец своими силами добрался до соседнего дома, где пряталась его жена. Именно сосед отвез Круга в больницу. Несмотря на старания врачей шансонье умер 1 июля 2002 года.

Незадолго до того, как СК закрыл дело, следователи провели эксперимент вместе с Агеевым. Для этого они приехали в дом, где произошло убийство. Тогда-то он и признался, что в роковой вечер он орудовал с подельником. Как заявили следователи во время пресс-конференции, им удалось установить и третьего злоумышленника — в роковую ночь он находился в машине и ждал возвращения Агеева с Веселовым. Мужчина умер еще в 2016 году, однако его причастность к преступлению удалось установить лишь к 2018 году. Имя и фамилию этого человека СК раскрывать отказался.

Главные фигуранты дела — Веселов и «Лом» — уже умерли. Первый был убит одним из основателей «Тверских волков» Александром Осиповым в марте 2003 года, а криминальный авторитет ушел из жизни в 2006 году. Агеев в данный момент отбывает пожизненное наказание в исправительной колонии, к которому был приговорен еще в 2009 году.

По словам замначальника управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области Дениса Гуреева помимо убийства Круга на участниках банды «висит» еще множество других преступлений. «На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства. Кроме совершения заказных убийств устраняли членов банды, тех, кто «забелился», — пояснил он.

Как сообщил глава отдела по расследованию особо важных дел Шихбала Амирсеидов, незадолго до своей смерти Веселов признался кругу близких в убийстве Круга. Правоохранитель отметил, что второго участника преступления, Агеева, долгое время выгораживала известная тверская журналистка Галина Жевнова. По словам следователя по особо важным делам Алины Дубасовой, женщина относилась к нему как к сыну, поэтому заявила следствию, что в тот вечер мужчина находился у нее на даче.

Также стало известно, что во время расследования дела следователи прорабатывали версию заказа убийства со стороны жены шансонье — Ирины Круг. Однако вскоре эта версия была опровергнута, так как женщина не была знакома с исполнителями преступления.

Несмотря на решение следствия закрыть дело, прокуратура Тверской области намерена провести проверку, чтобы установить, насколько законна такая мера. В прокуратуре отметили, что к ним все еще не поступили материалы по делу об убийстве шансонье.

В то же время продюсер и близкий друг Круга Вадим Цыганов вместе с его женой, певицей Викой Цыгановой, призвали обнародовать фото убийцы шансонье. По их мнению, случившееся является преступлением против страны, потому что музыкант действительно был «голосом своего времени».

Напомним, что наибольшую популярность Михаил Круг получил за свой первый официальный альбом «Жиган Лимон» — там были лирические, иронические композиции, а также песни на уголовную тематику. Альбом был выпущен в 1994 году. До этого Круг также выпустил три неофициальных альбома — «Тверь» 1986 года, «Катя» и еще один, оставшийся без названия. Композиции с них разошлись благодаря «пиратским» копиям. Самая известная песня Круга «Владимирский централ» входила в альбом «Мадам» и вышла в свет в 1998 году.