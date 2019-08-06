«Человеком назвать не могу»: каменщика судят за убийство пенсионерок

Следственный комитет завершил расследование дела 56-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в нападениях на пенсионерок. Об этом сообщили в региональном отделении ведомства.

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По версии следствия, первое преступление Фоат Гильмиев, работавший каменщиком на местном предприятии, совершил в декабре 2017 года. Тогда мужчина предложил знакомой 73-летней женщине подвезти ее в Набережные Челны, где она собиралась покупать себе слуховой аппарат за 28 тыс. рублей.

Как удалось установить правоохранителям, именно эта сумма и заставила Гильмиева пойти на преступление. Для осуществления задуманного мужчина заранее приготовил веревку и закрепил ее конец под пассажирским сиденьем.

По дороге он завез старушку в безлюдное место, задушил и спрятал ее тело в лесополосе. Все наличные, а также старый мобильный телефон он забрал с собой. Останки женщины удалось найти только через два года — после того, как сам подозреваемый дал признательные показания.

Вторая жертва также была знакома с Гильмиевым, сообщили в СК. 82-летняя жительница деревни Мочалкино жила одна в частном доме, куда 24 декабря 2017 года мужчина пришел с просьбой о займе, однако получил отказ. На этот случай под курткой у Гильмиева был припасен топор — им он нанес не менее восьми ударов по шее и голове пенсионерки, в результате чего она скончалась на месте. После этого мужчина обыскал дом, однако денег в нем не нашел и решил поджечь строение.

Третий эпизод в деле Гильмиева стал завершающим. В июне 2018 года он, находясь в нетрезвом состоянии в городе Мамадыше, предложил подвезти незнакомую пожилую женщину, которую заметил на остановке на трассе.

Когда та согласилась, предполагаемый убийца вывез ее в поле и попросил выйти. После этого он накинулся на пенсионерку с ножом и нанес ей около 12 ножевых ранений в шею и грудь. После этого он забрал ее сумочку, в которой было всего 250 рублей и паспорт, и скрылся.

Потерпевшей удалось выжить — именно благодаря ее показаниям правоохранители смогли составить фоторобот и выйти на след подозреваемого. Задержать Гильмиева удалось только в октябре 2018 года.

Через несколько дней после ареста, когда мужчину везли в автозаке из Чистопольского СИЗО в следственное отделение, он по неустановленным причинам выхватил припасенный обломок лезвия и отрезал себе половой орган. Объяснить свой поступок он не смог.

В настоящий момент дело Фоата Гильмиева передано в Верховный суд Республики Татарстан, где во вторник, 6 августа, уже прошло первое заседание. Обвиняемому инкриминируются преступления сразу по следующим статьям УК РФ: «Убийство, сопряженное с разбоем», «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества» и «Похищение у гражданина паспорта».

«Вину Гильмиев признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

На первом заседании в суде присутствовали родственники убитых пенсионерок, сообщает издание «Вечерняя Казань». «Я до последнего надеялся, что она жива, но чуда не произошло. Мы хоронили горстку костей. От тети почти ничего не осталось, — рассказал племянник одной из убитых Рустам Мухаметшин. —

Жаль, что Морозова (фамилия выжившей потерпевшей из Удмуртии – «Газета.Ru») не пришла сегодня, я хотел ее лично поблагодарить. За то, что выжила, за то, что опознала преступника, человеком его назвать не могу, язык не поворачивается».

На это подсудимый выкрикнул из клетки, что покойная была его соседкой и «житья ему не давала». Кроме того, он также заявил, что не причастен к убийству второй женщины. «Да как же ни при чем, я же сам присутствовал на следственных действиях в ее доме, куда тебя привезли, и ты показывал, как убивал? — обратился к подсудимому Григорий Константинов, родственник убитой. — Ты же просил у меня прощения, а я не простил. Как за такое можно простить?».

Оба потерпевших обратились к суду с просьбой наказать Гильмиева максимально строго: «Смертной казни у нас, к сожалению, больше нет, так дайте этому нелюдю пожизненное». Следующее заседание по делу состоится 7 августа.