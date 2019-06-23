«Ничего личного, просто бизнес»: МИД РФ ответил Грузии

В заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что политические распри Москвы и Тбилиси не касаются россиян, и те должны, как и прежде, приезжать на грузинские курорты, содержится исключительно страх потери прибыли, а не братские чувства – пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств? Нет, очевидно, что Вы сейчас очень стараетесь, и это заявление было подготовлено уже с использованием калькулятора», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также обратила внимание на то, что в последние дни в Тбилиси разворачиваются настоящие боевые действия. По последним данным на митинге около здания грузинского парламента травмы различной степени тяжести получили 240 человек, причем 52 из них по-прежнему остаются в больницах. Причем, среди пострадавших – 31 сотрудник СМИ. Однако, по словам Захаровой, это не мешает Зурабишвили звать россиян отдыхать в Грузии.

«Ничего личного, просто бизнес»,

— подытожила российский дипломат.

Ранее Зурабишвили сказала, что в Грузии любят и ждут россиян, а все претензии Тбилиси касаются поведения российских властей.

«Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая в Грузии», — заявила президент Грузии.

При этом двумя днями ранее она назвала Россию «врагом и оккупантом».

Причиной захлестнувших столицу Грузии антироссийских акций протеста стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Недовольство изначально вызвало то обстоятельство, что председатель заседания МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Интересно, что точки зрения Зурабишвили и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на российских туристов сильно разнятся.

«Россияне обнаглели до конца. Они привезли нам реального оккупанта. Который воссел в парламенте Грузии и поднял российский флаг. И молодежь выступила», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».

Он также призвал украинцев приезжать на курорты Грузии вместо россиян, поток которых иссякает на фоне введенного Москвой запрета на авиасообщения, передает НСН.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять любые воздушные перевозки – туристические, коммерческие — из России в Грузию.

Туроператоры и турагенты на время действия ограничительных мер также прекращают продажу любых туристических предложений в Грузию.

Член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев напомнил, что после ухода Саакашвили с поста президента Грузии Москва создала режим наибольшего благоприятствования Тбилиси во всем: в магазинах снова стали появляться грузинские продукты питания, российские туристы начали ездить в Грузию.

«Это был аванс Грузии. В целом и сейчас все экономическое благосостояние Грузии сформировано силами России, поскольку почти все грузинские бизнесмены делают капиталы на сотрудничестве с Россией.

Россия – это сук, на котором сидит маленькая Грузия. И она этот сук пилит. Запрет авиасообщения – только первый шаг Москвы. Дальше могут последовать и другие меры», — допустил эксперт.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что поток российских туристов в Грузию может сократиться на 60-70%, передает ФАН.

Глава ведомства детализировала, что более двух третей из всех российских туристов посещают Грузию именно посредством авиасообщений. Она спрогнозировала, что в создавшейся ситуации часть туристов воспользуется автомобильными и автобусными маршрутами в Грузию, чем увеличит трафик в этом сегменте. Впрочем, добавила Догузова, этот рост будет несущественным.