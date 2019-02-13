Страшный теракт в Иране: смертник атаковал военных. ОНЛАЙН

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Сегодня в Варшаве открылась двухдневная конференция по Ближнему Востоку, участие в которой подтвердили 60 стран. США на ней представят госсекретарь Майкл Помпео и вице-президент Майкл Пенс, также ожидается. что в Польшу приедет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Посетить Варшаву намерены главы МИД Австрии, Великобритании, Венгрии, Литвы и Украины. Ближневосточный регион будут представлять главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Йемена, Кувейта, Марокко, Омана и Бахрейна.
Представителей Ирана на конференции не будет: их на нее не пригласили. В связи с этим глава департамента Восточной Европы МИД Ирана уже выразил протест польскому правительству: в Иране считают, что встреча, организованная американской и польской сторонами является, по сути, антииранской.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство Fars, ответственность за теракт взяла на себя организация «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»). Эта экстремистская группировка была создана в 2012 году в Систане и Белуджистане членами организации «Джундалла».
Одновременно с терактом в парламенте другая группа боевиков напала на мавзолей первого высшего руководителя Ирана аятоллы Хомейни, расположенный на юге иранской столицы. Одна из террористок подорвала себя перед входом в полицейский участок, Силы безопасности Ирана застрелили другого участника атаки.
Данные о том, что произошло дальше, расходятся. По сведениям государственного телевидения страны, один из нападавших смертников привел в действие взрывное устройство в здании, пока парламент находился на сессии. Информационные агентства, в свою очередь, сообщали, что взрыв мог произойти из-за гранаты, брошенной террористами. Здание было окружено силовиками, которые убили нападавших.
В 10:30 по местному времени четверо вооруженных боевиков, переодетых женщинами, ворвались на территорию парламентского комплекса. Они убили охранника и несколько других людей. СМИ также сообщали, что преступники взяли в заложники четверых человек, однако иранские власти так и не подтвердили эту информацию.
7 июня 2017 года в Тегеране произошел двойной теракт, жертвами которого стали 18 человек. Еще 43 человека получили ранения. Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в РФ группировка ИГИЛ, но в Корпусе стражей исламской революции не исключили, что к теракту может быть причастна Саудовская Аравия.
В результате теракта погибли не менее десяти человек, в том числе восемь бойцов Корпуса стражей исламской революции и один журналист. Кроме того, 20 человек, включая ребенка и женщину, получили ранения.
Ответным огнем иранских правоохранителей нападавшие были убиты. Пресс-секретарь гвардейского корпуса исламской революции Рамезан Шариф заявил, что нападавшие связаны с террористической группой, поддерживаемой Саудовской Аравией.
Военнослужащие часто становятся в Иране жертвами нападений боевиков террористических организаций. Меньше полугода назад, 22 сентября 2018-го, в городе Ахваз несколько террористов устроили стрельбу на военном параде. Неизвестные боевики открыли огонь по людям из-за одного из стендов во время шествия в память об ирано-иракской восьмилетней войне 1980-х годов.
Зрители сначала подумали, что стрельба была частью шоу и велась холостыми патронами. «После того, как несколько человек получили ранения, они поняли, что это террористическая атака», — сообщало информационное агентство Fars.
Число погибших при теракте в Иране возросло до 41 человека, среди них — и военные, и мирные жители, сообщает РИА «Новости».
В 2013 году боевики «Джундаллы» совершили теракт в Кашмире — на его северной территории, контролируемой Пакистаном. Они напали на палаточный лагерь иностранных альпинистов, поднимавшихся на гору Нанга-Парбат: 15 или 16 боевиков ворвались в лагерь у подножия горы в ночь с 22 на 23 июня и открыли стрельбу. Погибли 11 человек — альпинисты из Украины, Словакии, Литвы, Китая, США, Непала и Пакистана.
Еще один теракт в провинции Систан и Белуджистан, организованный боевиками «Джундаллы», произошел в Чехбехаре 15 декабря 2010 года. Нападение в одном из крупнейших портовых городов Ирана было совершено на паломников-шиитов в день Ашура, то есть в день поминовения имама Хусейна. В результате взрывов погибли 39 человек, в том числе, женщины и дети.
15 июля 2010 года произошли взрывы перед мечетью в Захедане — административном центре Систана и Белуджистана. В результате теракта 27 человек погибли и более 270 получили ранения. Ответственность взяли на себя родственники Абдолмалека Риги, лидера «Джундаллы», казненного незадолго до нападения.
На счету Движения народного сопротивления Ирана — несколько крупных терактов прошлых лет. Так, в октябре 2009 года в Систане и Белуджистане в районе города Пишин произошли два взрыва. Первый — неподалеку от ворот конференц-зала, где должен был состояться совместный форум лидеров суннитской и шиитской общин Ирана. Второй был направлен на офицеров Корпуса стражей исламской революции, которые должны были организовать встречу между религиозными лидерами, главами племен и местными старейшинами.
В результате теракта погибли 15 человек, в том числе, шестеро высокопоставленных офицеров КСИР.
В Иране на территории провинции Систан и Белуджистан действует террористическая организация «Джундалла» — Движение народного сопротивления Ирана, запрещенное в России. В состав этого объединения входят мусульмане-сунниты, противостоящие правительству Ирана, где большинство населения — шииты.
В Пакистане Освободительная армия Белуджистана в 2006 году была объявлена террористической организацией после того, как ее участники совершили ряд взрывов. Британское правительство также считает членов ОАБ террористами.
Сепаратизм в Белуджистане — этот регион также захватывает части Афганистана и Пакистана — относительно новое явление, которое уже создало немало проблем Ирану и Пакистану, где также проживают представители народа белуджи. Летом 2000 года стало известно о создании Освободительной армии Белуджистана — военизированном образовании, ставящем своей целью добиться суверенитета провинции.
Как уточняет издание Daily Sabah, инцидент произошел в провинции Систан и Белуджистан, граничащей с Пакистаном и Афганистаном. Как отмечает издание, по этой провинции проходит один из маршрутов для транспортировки опиума: здесь не раз отмечались столкновения между силами правопорядка Ирана и сепаратистами Белуджистана.
Ответственность за теракт еще не взяла на себя ни одна террористическая организация.
В результате подрыва взрывного устройства погибли 20 человек. Еще 20 военнослужащих получили ранения.
На юго-востоке Ирана произошел теракт: террорист-смертник напал на военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР).