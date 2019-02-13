Страшный теракт в Иране: смертник атаковал военных. ОНЛАЙН

Сегодня в Варшаве открылась двухдневная конференция по Ближнему Востоку, участие в которой подтвердили 60 стран. США на ней представят госсекретарь Майкл Помпео и вице-президент Майкл Пенс, также ожидается. что в Польшу приедет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Посетить Варшаву намерены главы МИД Австрии, Великобритании, Венгрии, Литвы и Украины. Ближневосточный регион будут представлять главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Йемена, Кувейта, Марокко, Омана и Бахрейна.

Представителей Ирана на конференции не будет: их на нее не пригласили. В связи с этим глава департамента Восточной Европы МИД Ирана уже выразил протест польскому правительству: в Иране считают, что встреча, организованная американской и польской сторонами является, по сути, антииранской.