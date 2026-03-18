Дело о взятках против сбежавшего экс-губернатора Челябинской области направили в суд

Уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его подчиненного передано в суд. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, Юревич с мая 2010 года по январь 2014 года в Москве и Челябинске получил более 3,2 млрд рублей от представителей дорожной отрасли за содействие и поблажки с ремонтом и содержанием региональных дорог.

Как уточнили в СК, в 2012 году он через посредника — бывшего советника Александра Москалюка — получил 26 млн рублей от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко за покровительство по службе. Кроме того, следствие установило, что с 2012 по 2017 год Юревич незаконно купил и хранил дома револьвер калибра 10,67 мм.

В СК сообщили, что доказательная база собрана при участии сотрудников УФСБ по Челябинской области. На имущество обвиняемых на сумму более 700 млн рублей наложен арест.

Оба фигуранта скрылись за границей, их объявили в международный розыск, поэтому дело будет рассматриваться в суде без участия фигурантов.

Юревич был губернатором Челябинской области с 2010 по 2014 год. Он ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию», но в 2017 году против него возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере.

Ранее экс-сотрудника научного центра Минобороны осудили за мошенничество на миллионы рублей.