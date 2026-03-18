Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Дело о взятках против сбежавшего экс-губернатора Челябинской области направили в суд

Дело экс-губернатора Челябинской области Юревича о взятках передали в суд
Александр Кондратюк/РИА Новости

Уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его подчиненного передано в суд. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, Юревич с мая 2010 года по январь 2014 года в Москве и Челябинске получил более 3,2 млрд рублей от представителей дорожной отрасли за содействие и поблажки с ремонтом и содержанием региональных дорог.

Как уточнили в СК, в 2012 году он через посредника — бывшего советника Александра Москалюка — получил 26 млн рублей от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко за покровительство по службе. Кроме того, следствие установило, что с 2012 по 2017 год Юревич незаконно купил и хранил дома револьвер калибра 10,67 мм.

В СК сообщили, что доказательная база собрана при участии сотрудников УФСБ по Челябинской области. На имущество обвиняемых на сумму более 700 млн рублей наложен арест.

Оба фигуранта скрылись за границей, их объявили в международный розыск, поэтому дело будет рассматриваться в суде без участия фигурантов.

Юревич был губернатором Челябинской области с 2010 по 2014 год. Он ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию», но в 2017 году против него возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!