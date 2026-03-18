СМИ сообщили о разочаровании Мерца в ЕС

Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц недоволен Европейским союзом и ужесточил свою риторику в отношении Брюсселя. Об этом пишет Bloomberg.

СМИ отмечает, что с момента вступления в должность Мерц выражает растущее разочарование «медлительностью» европейской бюрократии, которая, по его мнению, тормозит развитие Германии.

«Хотя Мерц разделяет сомнения Европы по поводу нападения, его взгляд на ЕС не сильно отличается от некоторых аспектов позиции Трампа по поводу континента: слишком много нерешительности, миграции, регулирования и внимания к мягкой силе в опасном новом мире», — пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что в основе политики Мерца все больше лежит понимание того, что Европе придется «переосмыслить себя», чтобы выжить во враждебном мире. Журналист подчеркнул, что теперь Мерц продвигает «новое видение Европы, которое, похоже, больше не основано на устоявшихся институтах ЕС, а скорее объединено общим культурным наследием».

В феврале 2026 года Мерц призвал ЕС забыть «наивный пацифизм», который, по его мнению, «способствует войнам будущего». Также он признавал, что ЕС, несмотря на экономические возможности, не многократно сильнее России.

Ранее Мерц отверг участие Германии в конфликте на Ближнем Востоке.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
