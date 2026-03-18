Иран считает терактом убийство секретаря Совбеза

Убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани является терактом. Об этом заявил иранский МИД, передает РИА Новости.

«Подобного рода теракты не только не подорвут железную волю иранской нации в вопросах сохранения безопасности и защиты национальных интересов, но и в разы увеличат решительность народа и официальных лиц к защите собственной родины», — говорится в заявлении.

Тегеран ожидает реакцию Совета Безопасности ООН на атаки США и Израиля на страну, добавили в МИД.

Ночью Иран подтвердил гибель Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти. Тегеран заявил, что он погиб в результате удара, ответственность за который несут США и Израиль. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за его смерть.

Глава МИД республики Аббас Арагчи заявил, что гибель Лариджани не окажет влияния на стабильность политической системы страны.

Ранее в КСИР подтвердили гибель главы ополчения «Басидж».