Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Иран считает терактом убийство секретаря Совбеза

Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани является терактом. Об этом заявил иранский МИД, передает РИА Новости.

«Подобного рода теракты не только не подорвут железную волю иранской нации в вопросах сохранения безопасности и защиты национальных интересов, но и в разы увеличат решительность народа и официальных лиц к защите собственной родины», — говорится в заявлении.

Тегеран ожидает реакцию Совета Безопасности ООН на атаки США и Израиля на страну, добавили в МИД.

Ночью Иран подтвердил гибель Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти. Тегеран заявил, что он погиб в результате удара, ответственность за который несут США и Израиль. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за его смерть.

Глава МИД республики Аббас Арагчи заявил, что гибель Лариджани не окажет влияния на стабильность политической системы страны.

Ранее в КСИР подтвердили гибель главы ополчения «Басидж».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!