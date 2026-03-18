В Краснодаре выросло число поврежденных дронами многоквартирных домов

Повреждение второго многоквартирного дома зафиксировали в Краснодаре после массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

В заявлении уточняется, что здание находится в Прикубанском округе.

«Пострадавших нет. В МКД повреждена одна из квартир — в ней выбило окна, возгорания нет», — рассказали в оперштабе.

Там добавили, что обломки дрона также были обнаружены во дворе дома. Сейчас на месте работают сотрудники специальных и оперативных служб.

Ночью и утром 18 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 50 украинских БПЛА в Краснодарском крае. Массированной атаке подвергся административный центр региона. Во время первой волны атак дронов в Краснодаре были повреждены три жилых дома, линия электропередачи и медицинский центр. Более того, один человек получил несовместимые с жизнью ранения. Во время второй волны один из БПЛА упал рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт». Были выявлены повреждения 17 автомобилей, частного дома и многоквартирного дома.

