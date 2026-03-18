Японские ученые открыли новый опасный подтип рака крови

Ученые обнаружили новый подтип T-клеточного острого лимфобластного лейкоза, который чаще поражает подростков и молодых взрослых и отличается агрессивным течением. Об особенностях заболевания сообщил руководитель исследования Кэнъити Ёсида из Национального онкологического центра Японии в интервью РИА Новости.

Речь идет о разновидности T-клеточного острого лимфобластного лейкоза — злокачественного заболевания крови, развивающегося из незрелых иммунных клеток. В ходе исследования ученые проанализировали более тысячи случаев болезни и обнаружили новый вариант у 14 пациентов в возрасте от семи до 35 лет. Средний возраст заболевших составил около 17 лет, что указывает на повышенный риск для подростков и молодых людей.

По словам Ёсиды, у пациентов с этим подтипом отмечался неблагоприятный прогноз. У многих возникали рецидивы заболевания, а результаты лечения часто оказывались неудовлетворительными. По этой причине новый вариант лейкоза был отнесен к группе крайне высокого риска.

Дополнительную сложность создает то, что выявить этот подтип при стандартных диагностических процедурах непросто. Исследователи установили, что болезнь связана с редкой хромосомной перестройкой. При такой мутации участок ДНК, регулирующий работу генов, перемещается и начинает активировать другие гены, что приводит к неконтролируемому росту опухолевых клеток.

По мнению ученых, обнаружение нового подтипа может помочь разработать более точные методы диагностики и в будущем улучшить подходы к лечению пациентов из группы высокого риска.

