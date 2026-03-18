В грузинской церкви рассказали о последней воле патриарха Илии II

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II завещал похоронить его в Сионском соборе Тбилиси, однако окончательное решение остается за Священным синодом. Об этом сообщил глава службы по связям с общественностью патриархии Андрия Джагмаидзе, передает ТАСС.

Предстоятель Грузинской православной церкви скончался 17 марта. Ему было 93 года. Как сообщили в грузинскому минздраве, причиной смерти священнослужителя стала полиорганная недостаточность.

Джагмаидзе назвал большой утратой и болью смерть патриарха. По его словам, синод соберется 18 марта в 14:00 (13:00 по Москве), чтобы обсудить дату и детали похорон епископа.

После завершения обсуждений тело патриарха доставят в Кафедральный собор Святой Троицы в Тбилиси, добавил Джагмаидзе.

Ираклий Гудушаури-Шиолашвили родился 4 января 1933 года во Владикавказе. Там же окончил школу в 1952 году. После он поступил в Московскую духовную семинарию, где обучался до 1956 года, а после продолжил обучение в Московской духовной академии. 16 апреля 1957 года в храме святого Александра Невского в Тбилиси Ираклий был пострижен в монашество с именем Илия в честь пророка Илии. Католикосом-Патриархом всея Грузии монах был избран 23 декабря 1977 года.

Ранее сообщалось о кончине духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

 
