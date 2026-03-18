Певица Ханна рассказала, как заработала первые большие деньги

Певица Ханна рассказала, что получила свои первые $1000 на конкурсах красоты
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Ханна призналась в Telegram-канале, что заработала свои первые большие деньги в 16 лет.

По словам Ханны, в то время она снималась для каталога обуви и рекламы шейных платков в Турции. Она также получала большие деньги с конкурсов красоты. Она зарабатывала по $1-2 тысяч c призовых фондов.

«И, конечно, для меня тогда это были просто огромные деньги. Вот. И на первый такой гонорар я привезла маме шубу из Стамбула. И, соответственно, все деньги я старалась тратить на подарки для мамы. Вот такая история», — поделилась артистка.

В мае 2024-го Ханна опровергла, что своей музыкальной карьере обязана мужу Павлу Курьянову (Пашу). Она подчеркнула, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако она не отрицает, что Пашу помогал ей развиваться в своем деле.

В 2015-м Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В 2018-м артистка родила дочь Адриану. В 2023-м у них появилась на свет дочь Камилла.

