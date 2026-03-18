Назван необычный способ замедлить возрастные изменения мозга

JN: наблюдение за птицами замедляет снижение когнитивных функций
Наблюдение за птицами может поддерживать работу мозга и потенциально замедлять возрастные когнитивные изменения. К такому выводу пришли канадские ученые, обнаружившие различия в структуре мозга у опытных орнитологов-любителей. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Neuroscience (JN).

В работе приняли участие 58 человек: 29 опытных наблюдателей за птицами и 29 новичков. Всем участникам провели МРТ-сканирование мозга. Во время эксперимента они также выполняли задание на распознавание изображений различных птиц.

Анализ показал, что у людей с большим опытом наблюдения за птицами ткань мозга в областях, связанных с вниманием и визуальным восприятием, была более сложной и плотной. Эти зоны активнее включались в работу, особенно когда участникам показывали изображения незнакомых видов.

По словам ученых, такие изменения могут быть связаны с нейропластичностью — способностью мозга перестраиваться под влиянием обучения и накопления новых навыков. Именно эта особенность считается одним из механизмов, которые помогают поддерживать когнитивные функции с возрастом.

Исследователи также обнаружили косвенные признаки того, что возрастные изменения в мозге у опытных наблюдателей могут происходить медленнее. Однако авторы работы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь: возможно, люди с определенными особенностями мозга изначально чаще выбирают подобные занятия.

Тем не менее полученные результаты согласуются с другими научными данными. Ранее исследования показывали, что сложные интеллектуальные хобби — например, изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах или занятия творчеством — могут помогать сохранять когнитивные способности в пожилом возрасте.

