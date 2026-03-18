Саудовская Аравия сообщила о перехвате БПЛА у дипломатического квартала

Саудовские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат, который приближался к дипломатическому кварталу Эр-Рияда. Об этом сообщила «Аль-Джазира», ссылаясь на заявление саудовского Минобороны.

Этот район является основным местом расположения иностранных посольств и резиденций дипломатов в Саудовской Аравии.

За последние часы саудовская ПВО перехватила ряд дронов и баллистическую ракету, обломки которой упали недалеко от авиабазы Принц Султан.

Ночью 18 марта сообщалось, что иранские беспилотники атаковали Дубай в ОАЭ.

17 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны Персидского залива призвали Соединенные Штаты «навсегда нейтрализовать» Иран.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее Иран атаковал Дубай ракетами и дронами.

 
