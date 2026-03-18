ЦСКА обратился к фанатам после поражения в матче с «Краснодаром»

ЦСКА обратился к болельщикам после разгромного поражения в матче с «Краснодаром»

Футбольный клуб ЦСКА обратился к болельщикам после разгромного поражения в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром», передает пресс-служба клуба.

«Номер 12, сегодня вы, как всегда, были лучшими! Спасибо за поддержку!» — сказано в сообщении.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 4:0. На 21-й минуте счет открыл Дуглас Аугусто. После перерыва, на 49-й минуте, Жоау Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте Джон Кордоба довел счет до крупного, а спустя девять минут Батчи оформил дубль, установив окончательный результат.

ЦСКА с 45+4-й минуты играл в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса, получившего прямую красную карточку. На 64-й минуте армейцы остались вдевятером: Мойзес за минуту заработал две желтые карточки и был изгнан с поля. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

Первая игра в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, по сумме двух матчей в финал Пути РПЛ вышел «Краснодар». ЦСКА продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отказался уходить в отставку.