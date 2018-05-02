Как ляжет карта: дружба мировых лидеров с астрологами

Америка веками живет по звездам

Ровно 30 лет назад, 3 мая 1988 года, в свет вышли мемуары экс-главы администрации президента США Рональда Рейгана. В них он рассказал о том, что, помимо жены Нэнси, в жизни Рейгана была еще одна важная женщина — американский астролог Джоан Квигли. Она получила особую известность будучи личным консультантом его супруги, через которую передавала прогнозы для президента.

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Хотя Рейган опровергал эту информацию, сама астролог в своей книге «Что говорит Джоан?» приписывает себе одну из ключевых ролей периода его правления.

В том числе, считает Квигли, она существенно повлияла на восстановление отношений между США и СССР, а также на падение «железного занавеса».

Еще во время президентской кампании астролог посоветовала Рейгану назначить инаугурацию на 5 часов утра. Квигли заявила, что благодаря этому он сможет удержаться в президентском кресле два срока. Хотя в Белом доме были удивлены подобному решению Рейгана, американский лидер прислушался к совету своего астролога и действительно одержал победу на вторых выборах.

Но не только Рейган искал поддержки в фантастических прогнозах и астрологических календарях. Традицию обращаться к астрологии заложили еще «отцы-основатели» Штатов: Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин. Существует легенда, что они назначали дату принятия Декларации независимости США на 4 июля 1776 года именно потому, что в этот день положение небесных тел было наиболее благоприятным.

Примеру ранних американских лидеров также последовали их преемники. В американской истории отнюдь небезызвестна фигура астролога Джин Диксон, видевшей не одно поколение президентом США. Она стала известна в ноябре 1944 года после личного знакомства с Франклином Рузвельтом. Ему доложили, что женщина якобы предсказала гибель знаменитой актрисы Кэрол Ломбард. Именно после этого Рузвельту не терпелось познакомиться с ясновидящей.

На тот момент он уже был прикован к инвалидной коляске и страдал от жутких болей в спине и ногах. Ему было назначено водное лечение, от которого он должен был поправляться, однако президенту становилось только хуже. Увидев его, Диксон совершенно растерялась.

Американского лидера мучил главный вопрос: «Сколько лет мне осталось?». Взглянув на него, женщина была вынуждена сказать, что счет идет не на годы, а на месяцы, и ему осталось не более шести.

Тогда же, в ноябре 1944 года, на встрече с астрологом президент спросил ее о развитии российско-американских отношений. Диксон предсказала, что после окончания войны СССР уже не будет союзником США, но в далеком будущем отношения все же наладятся, и страны объединятся для отражения угрозы со стороны коммунистического Китая.

В январе 1945 года Диксон снова пригласили в Белый дом. Президент Рузвельт вновь спросил ее, сколько ему осталось. Она показала большой и указательный пальцы, расстояние между которыми было меньше дюйма, добавив: «Меньше, чем хотелось бы». Примечательно, что на этой встрече президент во второй раз задал ясновидящей вопрос об отношениях между Советами и США. Она ответила ему: «Не уступайте Сталину ничего, что можно не уступить».

В феврале 1945 года на конференцию в Ялту президент США прибыл совершенно больным, однако это не помешало ему оживленно обсуждать со Сталиным и Черчиллем пути развития мирной Европы. Рузвельт скончался от кровоизлияния в мозг 12 апреля 1945 года

«Астрологические войны» Германии и Англии

Не один Рузвельт в период Второй мировой войны прислушивался к советам прорицателей. Считается, что у Третьего рейха был свой «придворный» астролог. Карл Эрнст Крафт был страстным поклонником национал-социалистического движения. Именно поэтому в 1937 году он переехал из Швейцарии в Германию, где вскоре устроился на работу в Радиобиологический институт на кафедру астрологии и мистических исследований.

Летом 1939 года он решил составить гороскоп фюрера — тогда же он обнаружил опасный период в жизни Гитлера с 7 по 10 ноября. Осенью прогноз Крафта сбылся — 8 ноября в пивной на Гитлера было совершено покушение. Это принесло астрологу знаменитость.

Когда в войну вступили Франция и Англия, главной заботой немецкого правительства стало проведение пропагандистской кампании против этих стран. Власти решили распространять брошюры с предсказаниями Нострадамуса. Предсказания эти при помощи Крафта были истолкованы в пользу Германии, чтобы напугать врагов.

От себя немецкое правительство добавило лишь прогноз о чудесном спасении юга и юго-востока Франции. Многие французы сбежали на эти территории, оставив остальную часть страны незащищенной. Так немцы расчистили себе путь для военных наступлений.

Афера Крафта и немецкого правительства была в скором времени раскрыта бывшим другом и коллегой астролога Луи де Волем, работавшим в то время на британское правительство.

Де Воль прекрасно знал, как Крафт определяет наиболее благоприятные действия немецкой армии. Он предложил британской разведке план ведения войны с Германией: предугадывать действия немецкого правительства и военного командования и делать все наоборот.

Так, в ночь с 9 на 10 июля 1943 года началась Сицилийская операция, которая завершилась 17 августа разгромом войск Италии и Германии. Крафт в то время находился в своей вилле в Швейцарии и оттуда посылал фюреру свои прогнозы. Из Берлина астрологу поступил запрос на определение места высадки военных антигитлеровской коалиции в Европе.

Руководствуясь исключительно астрокартами лидеров вражеских Германии держав, Крафт точкой высадки определил Грецию. Черчилль действительно планировал совершить высадку на Балканах.

Так как бывший друг и сотрудник британских спецслужб заранее знал методы прогнозирования Крафта, Черчиллю пришлось все же перенести место высадки. Он решил осуществить задуманную операцию в Северной Африке и на берегах Сицилии. Ее результатом стала безоговорочная победа в битве, а также последующее свержение итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Счастливая звезда Наполеона

Одним из самых суеверных правителей в мировой истории был Наполеон Бонапарт. Вся его жизнь по его собственному велению освещалась некой яркой звездой, которую видел только он. Однажды Бонапарт сказал: «До тех пор, пока я один буду видеть ее днем, я буду идти своей дорогой и мне ничто не сможет угрожать».

На всех картинах он велел изображать себя с этой самой звездой. Учрежденный им орден Почетного легиона поначалу тоже назывался Звездой.

Сам Наполеон не раз вспоминал историю, произошедшую с ним, когда он был еще молодым офицером. Однажды зимой он катался со своими сослуживцами на льду рва вокруг форта. Кататься ему надоело, но товарищи предлагали сделать еще круг перед обедом. И хотя видимых причин отказаться не было, Бонапарт все же нашел отговорку и не поехал.

Молодые люди только посмеялись над ним, однако впоследствии именно на этом круге лед под ними провалился, и все они утонули. Свое чудесное спасение Наполеон приписывал той самой путеводной звезде.

При назначении того или иного человека на должность Наполеон руководствовался исключительно его удачливостью.

Пусть даже человек обладал безукоризненной репутацией и на редкость приятным характером, но при этом был неудачлив, император отказывал ему. Он не терпел людей, «родившихся под неудачной звездой».

Бонапарту всюду сопутствовали приметы. В 1804 году во время его коронации с крыши подъехавшей кареты императора упало изображение орла. Это ввело Наполеона, чьи шляпы в бою были насквозь пробиты вражескими пулями, в состояние абсолютной растерянности.

В 1812 году перед битвой Бонапарт тщательно изучал карту Немана, когда под его лошадью пробежала кошка. Испугавшийся скакун сбросил императора. Он отряхнулся и вновь поднялся в седло, однако вся его армия, как и он сам, понимала, что пора готовиться к возможному поражению.

Еще одна история произошла на закате правления Наполеона — после его поражения в битве при Ватерлоо. Тогда он решал, что ему делать: сбежать ли в Америку или сдаться англичанам.

Внезапно в его окно влетела птица — конечно же, принятие решения он возложил на нее. Птица, покидая комнату императора, полетела в сторону английского флота. Вскоре Наполеон решил сдаться англичанам — на британском корабле «Беллерофон» его отправили в ссылку на остров Святой Елены, где он и скончался спустя шесть лет.