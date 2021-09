Физики разгадали секрет знаменитых байкальских камней на ледяных ножках

Физики из Национального центра научных исследований (Франция) и Лионского университета I имени Клода Бернара изучили в лабораторных условиях, как камни оказываются на тонкой ножке изо льда. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Этот феномен иногда называют «дзен-камнем», поскольку внешне он может напоминать японский сад камней. В частности, такие образуются на льду озера Байкал.

close 100% Nicolas Taberlet/Nicolas Plihon/CNRS

Работа ученых под руководством Николаса Плихона подтвердила, что к подобному результату приводит сублимация льда – переход воды из твердой фазы в газовую без образования жидкости. Физики в лаборатории поместили камень на лед и пронаблюдали, как он отбрасывает на него тень.

Эта тень препятствует нагреву льда непосредственно под камнем, в то время как окружающий лед сублимирует. В результате под центром камня образуется тонкая ножка или пьедестал, что и было снято на видео.