Восемь пострадавших от мазута пляжей Анапы признали неопасными для отдыхающих

Власти Краснодарского края решили исключить восемь пляжей Анапы из списка, входящего в опасную зону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, речь идет о пляжах, расположенных между селом Большой Утриш и «Высоким берегом». Условие их открытия для отдыхающих — соответствие контрольных проб прибрежной морской воды и песка всем санитарным требованиям, уточнил кубанский губернатор.

«Безопасность жителей и гостей края остается нашим безусловным приоритетом», — заверил Кондратьев.

Он пояснил, что решение вывести упомянутые пляжи из опасной зоны было принято в соответствии с указанием правкомиссии по ликвидации последствий разлива мазута в черноморской акватории.

В заключение губернатор Краснодарского края поблагодарил кабмин и лично зампреда правительства Виталия Савельева «за оперативное рассмотрение вопроса и поддержку региона».

Вопрос о возможности исключить из опасной зоны пляжи, где уже полгода не было выбросов мазута, глава Кубани ставил еще в конце февраля. Эту идею раскритиковал местный эколог Евгений Витишко: по его словам, очистка песка и засыпка нового — просто профанация, скрывающая масштаб проблемы.

