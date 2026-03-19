С фабрики Prada украли 400 пар обуви на сотни тысяч евро

С фабрики итальянской люксовой компании Prada, расположенной в Венеции, украли несколько сотен пар дизайнерской обуви. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

По информации журналистов, злоумышленники похитили 400 пар дизайнерских туфель, ущерб оценивается в сотни тысяч евро.

Уточняется, что группа из шести или семи человек совершила ограбление около 4 часов утра. Предварительно, грабители протаранили несколько автомобилей на подъездной дороге к заводу, заблокировав ее фургонами и автомобилями, которые ранее были угнаны. Тем самым, как пишет газета, преступники перекрыли доступ карабинерам и спецназу, которым пришлось идти пешком до фабрики. Злоумышленники при этом скрылись с места преступления.

Позднее, как отмечает издание, следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности преступников и найти украденную фирменную продукцию.

