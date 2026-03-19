Стало известно, будут ли отменять «Интервидение» в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия не видит причин для отмены международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом в беседе с ТАСС сообщил специальный представитель президента России по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Саудовская Аравия никаких на сегодняшний день причин для отмены этого проекта не видит», — сказал он.

Накануне продюсер Иосиф Пригожин усомнился, что «Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии или в странах Персидского залива.

Он предположил, что международный конкурс могут перенести в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

Финал «Интервидения-2025» прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук из Вьетнама с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию на шоу представил певец Shaman с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления певец попросил не оценивать его выступление.

Ранее стало известно, что Shaman не примет участия в следующем конкурсе «Интервидение».