Видеоблогер рассказал, почему древние греки и индийцы не знали, что такое синий цвет

Видеоблогер Митчелл Моффит, один из создателей популярного видеоблога ASAPscience рассказал о необычных различиях в восприятии цвета у разных культур.

Исследователи выяснили, что в «Илиаде» Гомера 170 упоминаний черного цвета и 100 — белого, но ни одного упоминания синего. Вместо этого те вещи, которые в нашем языке обычно ассоциируется с синим. Так, например древнего поэта океан назван «винно-темным» цветом.

Ученые стали подробнее изучать этот феномен и выяснили, что синего цвета нет в древних исландских сагах, классических китайских романах, индийских религиозных текстах, и даже в древнейших еврейских текстах Библии. Проведя исследования различных культур, специалисты выявили, что сначала в языке появляются описания для черного и белого, потом — для красного, потом — для желтого и зеленого, и только в последнюю очередь — для синего. При этом, такая последовательность встречается повсеместно в никак не связанных между собой культурах.

Точного объяснения этому нет, однако сейчас ученые полагают, что синий цвет встречается в природе относительно редко и наименее важен для выживания сообществ, в отличие от черного и белого, с помощью которых можно разделить день и ночь и красного, который ассоциируется у людей с опасностью.

Ранее сообщалось, что психологи выявили связь между цветом автомобиля и характером ее владельца.