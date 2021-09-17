Аппарат корабля «Шэньчжоу-12» приземлился на севере Китая

Спускаемый аппарат космического корабля «Шэньчжоу-12» с тремя тайконавтами на борту (китайское наименование участников космических полетов. — Прим. ред.) приземлился на севере Китая, сообщило Центральное телевидение Китая.

Капсула приземлилась на полигоне Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР в 13:34 по местному времени (08:34 мск). Члены экипажа чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что «Шэньчжоу-12» отделился от китайской орбитальной станции для возвращения на Землю. Он находился в составе китайской космической станции, которая включала также базовый модуль «Тяньхэ» и грузовой корабль «Тяньчжоу-2» и оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.

«Шэньчжоу-12» стартовал с Земли 17 июня. Члены экипажа Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо работали на станции около трех месяцев. В ходе работ совершили два выхода в открытый космос для монтажа оборудования. В последний раз в открытый космос выходил экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-7».