В Турции нашли фрагменты статуи римского императора Адриана

Турецкие археологи, ведущие раскопки в античном городе Алабанда в западной провинции Айдын в Турции, нашли фрагменты статуи римского императора Публия Элия Траяна Адриана, возраст которых оценивается примерно в 1900 лет. Об этом сообщает газета Hürriyet Daily News.

Император Адриан правил Римом в 117–138 годах н.э. Это третий из так называемых пяти хороших императоров. Он не вел крупных завоевательных войн в отличие от своих предшественников, много внимания уделял экономическому развитию провинций и строительству, предпочитая укреплять границы и возводить оборонительные валы. Наиболее известен Адрианов вал в Британии протяженностью 117 км. По всей стране в его время множились театры, библиотеки, появилось большое число новых монументов, в Риме был восстановлен Пантеон, построен мавзолей Адриана и крупнейший храм Венеры и Ромы, проведен канал от Стимфало в Коринф, завершен проект осушения Фуцинского озера. Адриан поощрял искусства, поэзию и философию и стал первым римским императором, отпустившим бороду, скрыв таким образом шрамы и бородавки на лице. При всем при том на правление Адриана пришлось жесткое подавление иудейского восстания 131–135 годов полководцем Секстом Юлием Севером, а также противостояние с сенатом, закончившееся казнью некоторых сенаторов.

Раскопки в Алабанде, одном из крупнейших городов древней Анатолии, начались в 2015 году и развернулись на площади 500 га. Возглавляет их профессор Али Ялчин из Университета имени Ататюрка в Эрзуруме. Шесть фрагментов мраморной статуи Адриана, которая, как считается, была доставлена в Айдын в 120 году во время визита Адриана, найдены в разных местах во время продолжающихся раскопок в здании сената. Поиски отсутствующих частей статуи все еще продолжаются — до сих пор не хватает некоторых фрагментов головы и тела. После завершения работ 2,5-метровая статуя будет доставлена в археологический музей Айдына.