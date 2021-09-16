Ученые советуют держаться за руки при просмотре фильмов ужасов

Новое исследование американских психологов показало, что уровень страха при просмотре фильмов ужасов снижается, если партнеры держат друг друга за руки. Уровень стресса у посетителей кино оценивали с помощью показаний артериального давления и трекеров, отслеживающих расширение зрачка. Статья об этом опубликована в журнале PLoS ONE.

Вывод основан на поведении 83 пар в США, которые держались за руки либо сидели поодиночке, когда им показывали нарезки из фильмов ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом» длительностью 31–78 с и фильмы, подразумевающие нейтральную реакцию. «Мы обнаружили значительные различия между ситуациями, когда пары поддерживали и не поддерживали друг друга, и нашли также зависимость эффекта от уровня супружеских отношений», — заявил ведущий автор статьи, психолог Тайлер Графф из Университета Бригама Янга в штате Юта. Участники эксперимента, державшиеся за руки и при этом находившиеся в близких отношениях, испытывали гораздо меньший стресс при просмотре фильмов ужасов.

Когда люди подвергаются стрессу, их зрачки расширяются — эта непроизвольная реакция контролируется вегетативной нервной системой, и это одно из проявлений защитного режима «бей или беги» — состояния, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы. Эмоциональная поддержка со стороны партнера смягчает острую стрессовую реакцию, особенно при качественных супружеских отношениях.