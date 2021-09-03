Геологи предупредили об угрозе извержения древних супервулканов

Международная группа ученых выяснила, что древние супервулканы остаются опасными в течение тысяч лет после извержения. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications Earth & Environment.

Суперизвержение – это катастрофическое событие, в ходе которого гигантский вулкан выбрасывает тысячи кубических километров лавы и пепла на поверхность Земли. Значительная часть этого пепла остается в атмосфере и влияет на климат. Например, извержение вулкана Тамбора в 1815 году, который не относился к супервулканам, вызвало серьезное глобальное похолодание, вошедшее в историю как «год без лета». Извержение супервулкана Тоба около 73 тыс. лет назад, в свою очередь, создало демографический кризис, в ходе которого на всей Земле осталось в живых не более 10 тыс. человек.

Мартин Данишек из Университета Кертина и его коллеги исследовали магму, оставшуюся после извержения вулкана Тоба в Индонезии. Они детально изучили образцы полевого шпата и циркона, в которых содержится химическая «летопись» Земли.

«Используя эти геохронологические данные, статистический анализ и тепловое моделирование, мы пришли к выводу, что магма продолжала просачиваться внутри кальдеры – гигантского следа от прошлого извержения – в течение срока от 5 до 13 тыс. лет. После этого корка затвердевшей магмы выталкивалась наверх, подобно панцирю гигантской черепахи, что приводило к новому извержению без традиционных предупреждающих сигналов», – рассказывает Данишек.

Главный вывод из полученных данных – предыдущий метод оценки вероятности извержения, основанный на поиске жидкой магмы под вулканом, более не может считаться надежным. «Мы должны теперь учитывать, что извержения могут случиться даже без жидкой магмы, а образ готового к извержению вулкана необходимо переработать», – заключают ученые.