Космонавты нашли новые трещины в российском сегменте МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил новые несквозные трещины в самом старом российском модуле «Заря». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», руководителя полета российского сегмента МКС, космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Соловьева.

Он огорчен этим инцидентом. Найденные ранее в другом российском модуле «Звезда» аналогичные повреждения наводят конструктора на мысль, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться.

Утечку воздуха впервые выявили на МКС в сентябре 2019 года. Спустя год экипажу удалось обнаружить первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». Всего российские космонавты нашли и залатали пять повреждений корпуса модуля.

В настоящее время специалисты Роскосмоса выясняют причины образования трещин в модуле «Звезда».

На борту МКС сейчас находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке.

Российский сегмент станции состоит из пяти модулей: «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и «Наука».