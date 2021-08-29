Bloomberg: план по космическим запускам может быть сорван из-за новых случаев COVID-19

Космические запуски в Соединенных Штатах могут быть сорваны из-за летнего массового распространения новых случаев COVID-19, так как правительство вынуждено перенаправить жидкий кислород на помощь больницам, сообщает Bloomberg со ссылкой на NASA.

По данным NASA, они вынуждены отложить очередной запуск спутника для наблюдения за Землей на неопределенную дату в сентябре.

Жидкий кислород является широко распространённым окислительным компонентом ракетного топлива, в ракетных двигателях он взаимодействует с керосином или другим горючим. Вместе с этим, жидкий кислород можно использовать в качестве сырья для производства медицинского кислорода, который необходим для аппаратов ИВЛ.

На жидком кислороде летают ракеты компаний SpaceX, ULA и Virgin Orbit.

Ранее ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon.

При этом компания SpaceX сейчас переживает дефицит кислорода в связи с новой вспышкой эпидемии COVID-19. Спрос на кислород резко возрос в связи с распространением опасного «дельта»-штамма.