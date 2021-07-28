Скончался последний член ГКЧП Олег Бакланов

Скончался последний из членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и куратор проекта космического шаттла «Буран» Олег Бакланов, сообщил в своем Twitter генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме», — написал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» также выразил соболезнования родным и близким Бакланова.

С 1985 по 1988 годы, являясь главой ракетно-космической отрасли Советского Союза, Олег Бакланов курировал государственную программу по созданию многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран».

В 1991 году, будучи первым заместителем председателя Совета обороны при Президенте СССР, вступил в ГКЧП, после провала Бакланов был арестован и содержался в СИЗО «Матросская тишина» до амнистии в 1994 году.

Ранее умер последний министр обороны СССР.