Китайский космический корабль состыковался с орбитальной станцией

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-12», на борту которого находятся космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, состыковался с орбитальной станцией КНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Стыковка прошла успешно.

Ранее с космодрома Цзюцюань на границе китайской провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия был осуществлен запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») с кораблем «Шэньчжоу-12», на борту которого на орбиту Земли впервые за пять лет отправились китайские космонавты.

Члены экипажа станут первыми «постояльцами» базового модуля китайской космической станции «Тяньхэ», который был запущен Китаем 29 апреля.