В Роскосмосе рассказали, о чем был первый разговор главы NASA с Рогозиным

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел 4 июня телефонные переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном. Ранее сообщалось, что американский коллега заявил о желании сделать телефонный звонок Рогозину. Основной темой беседы стало продолжение Российско-американского сотрудничества в области космоса, прежде всего в рамках программы международной космической станции, сообщили в Роскосмосе «Газете.Ru».

В ходе беседы Нельсон позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы «Союз — Аполлон» и заявил о намерении продлить эксплуатацию МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года.

Глава Роскосмоса поставил перед собеседником ряд вопросов, ранее инициированных американской стороной, которые существенно затрудняют взаимодействие. Речь в первую очередь идет о санкциях, введенных американской администрацией в отношении предприятий Российской космической промышленности, и отсутствии в Роскосмосе официальной информации от американских партнеров о планах по управлению и дальнейшему использованию МКС.

Кроме того, Рогозин выдвинул ряд инициатив по организации российско-американского сотрудничества в области фундаментальных космических исследований. Руководители договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч. До конца июня запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции ГЛЕКС 2021. Также глава Роскосмоса пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение главой NASA было принято.