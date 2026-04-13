После ранения Offset прибыл на сцену на инвалидной коляске

Рэпер Offset (настоящее имя Киари Сифус) вышел на сцену через несколько дней после стрельбы во Флориде. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Offset спел на фестивале Coachella. Он поднялся на сцену с помощью инвалидной коляски. Во время выступления он встал с кресла. В комментариях под постом поклонники пошутили, что певец использует инвалидную коляску как реквизит. Фанаты порадовались, что артист так быстро вышел на сцену после ранения.

«Я рада, что он может быть там и выступать. Жизнь драгоценна. За ним определенно присматривает ангел-хранитель», — поделилась поклонница.

В Offset выстрелили после того, как он вышел пообщаться с поклонниками. В СМИ сразу появились слухи, что стрельбу по Offset открыл другой рэпер Lil Tjay. Музыканты, предположительно, поссорились из-за денег, которые Offset якобы задолжал рэперу, но отказался платить.

Полицейские власти Флориды арестовали 24-летнего Lil Tjay и поместили его в тюрьму округа Бровард за мелкое хулиганство. После его отпустили под залог в размере 500 долларов. Свою вину рэпер отрицает.

