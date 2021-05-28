Специалисты заменили отказавший блок ракеты «Союз»

На космодроме Восточный специалисты заменили неисправный блок в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Отказавший вчера при предстартовой проверке инерциальный измерительный блок в системе управления ракеты «Союз-2.1б» заменен», — сказал источник.

Он уточнил, что повторилось происшествие апреля 2016 года, когда перед запуском ракеты «Союз-СТА» с европейским спутником Sentinel-1B с космодрома Куру во Французской Гвиане отказал инерциальный измерительный блок.

Пуск «Союза-2.1б» запланирован на сегодня, 28 мая, на 20.38 мск.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Союз» перенесен на резервную дату. Как рассказал источник, автоматика стартового комплекса обнаружила сбой в одной из систем «Союза». Чтобы устранить это, потребуется слив окислителя.