В Пекине раскопали столицу средневекового государства Цзинь
Руины средневекового города Чжунду обнаружены археологами на территории Пекина после двух лет раскопок. Об этом сообщает china.org.cn. Чжунду являлся столицей государства Цзинь, существовавшего на территории северного Китая в XII-XIII веках. Остатки древнего города были найдены при строительстве метро в пекинском районе Фэнтай. В общей сложности раскопано 2500 м² Чжунду. Известно, что сохранились три части его городской стены.
«Это открытие знаменует собой поворотный момент в истории местоположения и возведения столицы Китая», — заявил руководитель археологического проекта Дин Лина.
В ходе работ археологи обнаружили также валы, составлявшие оборонительную систему Чжунду. По словам исследователей, каждый вал имел три стороны, что укрепляло обороноспособность города.