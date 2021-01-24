Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано у берегов Чили

У берегов Чили случилось землетрясение магнитудой 7. Об этом сообщает сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков был расположен на расстоянии 1 328 км к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас.

Очаг стихии находился на глубине 40 км.

Из-за землетрясения Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страны.

Ранее сообщалось, что в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1, подземные толчки ощущались во многих регионах страны.