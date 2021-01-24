Землетрясение магнитудой 7 зафиксировано у берегов Чили
Антон Демидов
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У берегов Чили случилось землетрясение магнитудой 7. Об этом сообщает сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Согласно его данным, эпицентр подземных толчков был расположен на расстоянии 1 328 км к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас.
Очаг стихии находился на глубине 40 км.
Из-за землетрясения Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страны.
Ранее сообщалось, что в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1, подземные толчки ощущались во многих регионах страны.