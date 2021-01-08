Ученые рассказали о затяжной форме COVID-19
Ученые из британского Национального Института по Здоровью и Уходу (NICE) официально подтвердили, что коронавирус может перейти в затяжную стадию, а также перечислили симптомы, которые помогут его распознать. Об этом пишет Express.
Согласно сообщению, в некоторых случаях COVID-19 может протекать дольше 12 недель. Затяжное течение трудно диагностировать, так как перечень симптомов сильно варьируется.
Зараженный может испытывать боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, кашлять.
Ученые отмечают: в таком состоянии у человека могут проявляться неврологические симптомы, такие как нарушение сна или головокружение.
Также больные затяжным COVID-19 сообщали о проблемах желудочно-кишечного тракта, о болях в мышцах и суставах, сыпи на коже.
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