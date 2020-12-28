Биолог оценила устойчивость антител от коронавируса к новому штамму
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что перенесшие коронавирусную инфекцию в первую волну могут оказаться менее защищенными перед новым штаммом COVID-19, передает РИА «Новости».
Она пояснила, что переболевшие коронавирусом в первую волну могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения, несмотря на наличие антител.
«Кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — сказала Баранова.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
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