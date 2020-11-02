Путин перечислил приоритеты России в космосе

Президент России Владимир Путин перечислил приоритеты страны в космической отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

Так, он назвал совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение группировки аппаратов и ритмичное продолжение пилотируемых программ.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости создания перспективной линейки ракетных комплексов и увеличения доли инновационной космической техники, продукции и услуг.

Ранее стало известно, что Роскосмос договорился с частной фирмой о строительстве конкурента корабля Илона Маска.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российский «дракон»: Роскосмос построит конкурента корабля Маска

— В России началась разработка метанового ракетного двигателя