Путин перечислил приоритеты России в космосе
Елизавета Мележенкова
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Президент России Владимир Путин перечислил приоритеты страны в космической отрасли. Об этом сообщает ТАСС.
Так, он назвал совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение группировки аппаратов и ритмичное продолжение пилотируемых программ.
Кроме того, российский лидер заявил о необходимости создания перспективной линейки ракетных комплексов и увеличения доли инновационной космической техники, продукции и услуг.
Ранее стало известно, что Роскосмос договорился с частной фирмой о строительстве конкурента корабля Илона Маска.
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